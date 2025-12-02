Νικολέτα Ράλλη: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με την κόρη της

Δες την ανάρτησή της

Ν. Ράλλη: «Μου έχει φύγει μπινελίκι σε εκπομπή - Μετά ζήτησα συγγνώμη»/ Happy Day
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στόλισε η Νικολέττα Ράλλη μαζί με την κόρη της, θέλοντας να μπει σε Christmas mood. H γνωστή παρουσιάστρια δημιούργησε ένα υπέροχο Christmas vibe, μία από τις πιο γλυκές και οικογενειακές στιγμές που μπορεί να θυμάται ένα παιδί.

Νικολέττα Ράλλη: «Έκανα τεράστιο λάθος που δεν έδειξα τέτοια ξεφτιλίκια»

Η Νικολέττα Ράλλη δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να ανοίγει μαζί με τη μικρή Σοφία ένα μεγάλο κουτί γεμάτο στολίδια. Μητέρα και κόρη επιλέγουν προσεκτικά τις μπάλες, τα φωτάκια και τα διάφορα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά και τα τοποθετούν με χαρά στο έλατο, μετατρέποντας τον χώρο σε μια ζεστή, γιορτινή γωνιά.

Αφού ολοκλήρωσαν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό, οι δυο τους κάθισαν μπροστά στο δέντρο, απολαμβάνοντας ένα ζεστό ρόφημα και μια όμορφη, ήρεμη στιγμή που θύμιζε ότι οι γιορτές σημαίνουν οικογένεια και αγάπη. «Καλό μήνα», έγραψε η Νικολέττα Ράλλη στη λεζάντα της ανάρτησής της, καλωσορίζοντας τον Δεκέμβριο και τη γιορτινή περίοδο.

Δες την ανάρτησή της:

Ποια είναι η Νικολέττα Ράλλη – Η προσωπική και οικογενειακή της ζωή

Η Νικολέττα Ράλλη είναι Ελληνίδα παρουσιάστρια η οποία ξεκίνησε την πορεία της μέσα από τον χώρο της μόδας και των καλλιστείων, όπου και διακρίθηκε, γεγονός που της άνοιξε τον δρόμο για την τηλεόραση. Με τα χρόνια, καθιερώθηκε ως παρουσιάστρια, τηλεοπτική περσόνα και influencer, καθώς έχει αναπτύξει και έντονη δραστηριότητα στα social media. Εκεί μοιράζεται κομμάτια της καθημερινότητας και της επαγγελματικής της ζωής.

Στην προσωπική της ζωή, η Νικολέττα έχει βρει την ισορροπία και την ευτυχία στο πλευρό του συντρόφου της, Μιχάλη Ανδρούτσου. Ο Μιχάλης είναι επιχειρηματίας και κρατά χαμηλό προφίλ, ωστόσο η σχέση τους έχει μακροχρόνια σταθερότητα και αμοιβαία στήριξη. Το 2020, η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό της κόρης τους, Σοφίας, η οποία αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Η Ράλλη έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο πολύ άλλαξε η ζωή της με τη μητρότητα. Έχει γίνει πιο στοργική, πιο ήρεμη και πιο συνειδητοποιημένη στον τρόπο που αντιμετωπίζει την καθημερινότητα. Παρά το απαιτητικό της πρόγραμμα, προσπαθεί να αφιερώνει όσο περισσότερο χρόνο γίνεται στην οικογένειά της, ενώ συχνά μοιράζεται στιγμές με τη μικρή της στα stories και στις αναρτήσεις της.

Διαβάστε περισσότερα:
NΙΚΟΛΕΤΑ ΡΑΛΛΗ
