Νικολέττα Ράλλη: «Έκανα τεράστιο λάθος που δεν έδειξα τέτοια ξεφτιλίκια»

Τι συνέβη και ξέσπασε η παρουσιάστρια;

Η Νικολέττα Ράλλη μιλά για τη στεγαστική κρίση και την εμπειρία της με ενοικιαζόμενο διαμέρισμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Νικολέττα Ράλλη αποφάσισε να μοιραστεί μέσω των social media την εμπειρία της από την αναζήτηση κατοικίας, φέρνοντας στο προσκήνιο το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Όπως ανέφερε, παρακολουθεί συχνά αγγελίες ακινήτων, ενώ έχει βοηθήσει και φίλους της να κλείσουν ραντεβού για να δουν διαμερίσματα.

Σχολιάζοντας τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων και το πώς έχει αλλάξει η κατάσταση τα τελευταία χρόνια, ανέφερε: «Μόλις συνειδητοποίησα ότι πριν από 12 χρόνια που εγώ είχα αποφασίσει να μείνω μόνη μου, πλήρωνα για ένα σπίτι 100 τ.μ. στου Γκύζη, σχετικά καινούργια πολυκατοικία 350 ευρώ, φανταστικό διαμέρισμα».

Νικολέττα Ράλλη: «Είμαι η ανανέωση της τηλεόρασης», δήλωσε η παρουσιάστρια

Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτό που τη σοκάρει περισσότερο σχετικά με την ακρίβεια όχι μόνο στα ενοίκια, αλλά και «στο σούπερ μάρκετ, σε όλα» είναι «ο χρόνος με τον οποίο άλλαξαν όλα. Είναι πάρα πολύ μικρός χρόνος».

Σε άλλο της βίντεο, περιέγραψε μια ακόμη εμπειρία κατά την επίσκεψή της σε διαμέρισμα προς ενοικίαση στην οδό Διδότου. Όπως είπε:
«Ήρθα να δω ένα σπίτι στη Διδότου και πήγα να τσακωθώ πολύ άσχημα». Το ακίνητο είχε καταχωρηθεί με ενοίκιο 650 ευρώ για 71 τ.μ., και όπως σχολίασε: «Σε σχέση με αυτά που βλέπω ήταν ok». Η επικοινωνία με την ιδιοκτήτρια ήταν ευχάριστη: «Μιλάω στο τηλέφωνο με μια πάρα πολύ ευγενική κυρία, για να είμαι ειλικρινής».

Όταν όμως έφτασε στο σπίτι, βρέθηκε μπροστά σε μια εντελώς διαφορετική εικόνα:«Βλέπω ένα σπίτι σε κακή κατάσταση, ήταν όλα παλιά, καμία ανακαίνιση, πάρα πολύ βρόμικο, και οι τοίχοι ήταν γεμάτοι τρύπες από καρφιά, air condition που είχαν αφαιρεθεί και διάφορα τέτοια».
Όταν διαμαρτυρήθηκε, η απάντηση της ιδιοκτήτριας ήταν αποστομωτική: «Το σπίτι αυτό είναι και δεν το αλλάζουμε. Εμείς λεφτά θέλουμε να πάρουμε».

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την απογοήτευσή της: «Παιδιά δεν το πίστευα, έκανα τεράστιο λάθος που δεν έβγαλα φωτογραφίες και βίντεο να δείχνω τέτοια ξεφτιλίκια», σχολίασε.

