Χρήστος Σαντικάι: «Η Λάουρα Νάργες ήταν το celebrity crush μου!»

Με αφορμή τις μουσικές του εμφανίσεις, ο Χρήστος Σαντικάι μίλησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day.

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος αναφέρθηκε στην σύντροφό του, Λάουρα Νάργες, αποκαλύπτοντας πως αποτελούσε το celebrity crush του!

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Το τραγούδι Καλύτερα φίλοι γράφτηκε για έναν φίλο μου, ο οποίος τσακωνόταν συνέχεια με την κοπέλα του και γίνονταν ρεζίλι στη γειτονιά. Εννοείται ότι μπορεί να υπάρξει φιλία ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα».

«Δεν έχω σκεφτεί να κάνουμε εκπομπή μαζί με τη Λάουρα (σ.σ. Νάργες) κάποια στιγμή. Δεν το ‘χω όμως πάρα πολύ με την τηλεόραση, δηλαδή να βλέπω μικρόφωνα και κάμερες. Δεν ξέρω, μπορεί στο μέλλον», είπε για το ενδεχόμενο να παρουσιάσει εκπομπή.

«Όταν ήμουν μικρός, το celebrity crush μου ήταν η Λάουρα! Τότε που ήταν στο So you think you can dance κι είχε δηλώσει συμμετοχή. Όταν ήταν στο Πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα, ήθελα και φωτογραφία μαζί της. Μετά από χρόνια, που γνωριστήκαμε, της είπα ότι ήμουν καψούρης μαζί της», αποκάλυψε ο Χρήστος Σαντικάι.

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι είναι μαζί από το 2021 κι έχουν αποκτήσει ένα αγοράκι το οποίο γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022. Το όνομα του γιου τους είναι «Αλέξανδρος» κι είναι όλη τους η ζωή!

Η πρώτη τους επαφή έγινε σε στούντιο ηχογράφησης, όπου η Λάουρα γνώρισε καλύτερα τον Χρήστο κι, όπως έχουν δηλώσει κι οι ίδιοι, ο έρωτας προέκυψε γρήγορα.