Δούνια για Τσουρό: «Σταματήστε να με ρωτάτε! Έφτασαν Χριστούγεννα»

Για ακόμα μια φορά η Νόνη Δούνια κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση γύρω από τον Κώστα Τσούρο και την εκπομπή του, με αφορμή κάποιες αλλαγές που συνέβησαν τελευταία.

Κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισης η ίδια δεν έκρυψε την εκτίμηση και τη θετική της διάθεση προς τον δημοσιογράφο, διατηρώντας παράλληλα μια διακριτική στάση απέναντι στις εξελίξεις που αφορούν το κανάλι και την εκπομπή του.

«Παιδιά, έχουμε φτάσει πριν τα Χριστούγεννα και με ρωτάτε για τον Κώστα, τον οποίο αγαπώ, εκτιμώ, σέβομαι», είπε.

Η Νόνη Δούνα τόνισε ότι έχει καλή επικοινωνία με τον Κώστα Τσούρο και πάντα τον σκέφτεται με θετικά συναισθήματα: «Θέλω να πηγαίνει καλά. Για όλους το αισθάνομαι αυτό».

Νόνη Δούνια: Η ενόχληση για τον Κώστα Τσουρό

Όσον αφορά τις αλλαγές στην εκπομπή του δημοσιογράφου, κράτησε μια ψύχραιμη στάση. «Δεν μπορώ να απαντάω για τον Κώστα. Αν κόβεται ή δεν κόβεται, ή αν άλλαξε κάτι στην εκπομπή του, ή αν έφυγαν… Δεν είναι δικά μου θέματα για να τα απαντήσω. Ο Κώστας ξέρει τι είναι καλύτερο για εκείνον. Και φαντάζομαι και το κανάλι», σχολίασε, αφήνοντας σαφές ότι δε θέλει να εμπλακεί.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της καλής συνεργασίας με τους συναδέλφους της και την ειλικρίνεια στις συζητήσεις για νέα project: «Έχω πολύ καλή σχέση με όλους. Τα πάντα συζητάω. Όλα εξαρτώνται από ποιος σου κάνει την πρόταση, σε ποιο κανάλι είναι, οι συνθήκες, οι άνθρωποι. Εννοείται, δεν είμαι ένας άνθρωπος που δεν συζητάει project».

Με τη δήλωσή της αυτή, η Νόνη Δούνια απέδειξε για ακόμη μία φορά πως μπορεί να διατηρεί καλές σχέσεις με συνεργάτες της και να σχολιάζει με σεβασμό, χωρίς να εμπλέκεται σε υποθέσεις που δεν την αφορούν.

Η εκπομπή υγείας με τη Νόνη Δούνια

Από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, και κάθε Σάββατο στις 13:40, η Νόνη Δούνια παρουσιάζει το «Vita News», μία σύντομη και ταυτόχρονα ολοκληρωμένη εκπομπή υγείας με τεκμηριωμένες αναλύσεις αλλά και απλές, χρηστικές συμβουλές.

Η ίδια έχει δηλώσει πολύ χαρούμενη γι’ αυτό το νέο της επαγγελματικό βήμα στα τηλεοπτικά πλατό



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

