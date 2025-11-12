Ιακωβίδης: «Θα ήθελα να μην ήμουν τόσο εγωιστής με τους συνεργάτες μου»

Η συμβουλή στον εαυτό του, ο Βασίλης Καρράς και ο Τόλης Βοσκόπουλος

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Πέτρος Ιακωβίδης στο The 2Night Show
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Πέτρος Ιακωβίδης ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της νέας γενιάς μίλησε για την πορεία του στον χώρο της μουσικής, τις προσωπικές του εμπειρίες, αλλά και για την οικογένειά του.

Οι στιγμές που μοιράστηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου δείχνουν έναν άνθρωπο που δεν ξεχνά τις ρίζες του και εμπνέεται συνεχώς για να δημιουργεί.

Ο ταλαντούχος ερμηνευτής αποκάλυψε τη δύναμη που παίρνει από το κοινό του, αλλά και για μια πρόσφατη φιλανθρωπική στιγμή που τον συγκίνησε βαθιά: «Ο κόσμος σου δίνει τη δύναμη για να εξελίσσεσαι και να έχεις την ενέργεια να μπαίνεις στο στούντιο και να κάνεις καινούρια πράγματα. Ξύπνησα ένα πρωί και είχα 30 μηνύματα που μου έλεγαν να δω ένα βίντεο με τον μικρό Θανάση, που έλεγε ότι είμαι ο αγαπημένος του τραγουδιστής. Αμέσως κανόνισα να βρεθούμε…με έκανε ευτυχισμένο.»

Ο Πέτρος Ιακωβίδης συγκινεί: «Ευχαριστώ εσένα που ξεκινήσαμε μαζί...»

Από την έμπνευση στις πίστες και την καριέρα

Αναφερόμενος στα πρώτα του βήματα, γύρισε τον χρόνο πίσω και εξομολογήθηκε πώς αποφάσισε να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.

«Έγινα τραγουδιστής επειδή είδα σε μία ελληνική ταινία τον Τόλη Βοσκόπουλο να τραγουδάει το “Γλυκά πονούσε το μαχαίρι”. Δεν είχα τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά. Μετά είχα μεγάλη καψούρα, “αρρώστια” με τον αείμνηστο Βασίλη Καρρά. Είμαστε και από διπλανά χωριά», σημείωσε στην εκπομπή The 2Night Show.

Τραγούδια που ζηλεύει και θα ήθελε να γράψει ή να ερμηνεύσει

Στη συνέχεια ακολούθησε μια ερώτηση για τα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών που θα ήθελε να έχει γράψει, απάντησε με ειλικρίνεια: «Το “Πάρε με απόψε αγκαλιά” του Νίκου Κουρκούλη, το “Τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα” του Στράτου Διονυσίου, το “Όταν τα χρόνια σου περάσουν” του Βασίλη Καρρά, το “Ωραιότερο Πλάσμα” του Λευτέρη Πανταζή και το “Πριν χαθεί το όνειρό μας” του Τόλη Βοσκόπουλου.»

Πέτρος Ιακωβίδης: Θα είναι νονός του γιου της Ανθής Βούλγαρη;

Κλείνοντας, μοιράστηκε και μια προσωπική συμβουλή προς τον νεαρό εαυτό του: «Ξεκίνησα να γράφω μουσική στα 15. Αν έδινα μια συμβουλή στον εαυτό μου τότε, θα του έλεγα να μην είναι τόσο εγωιστής με τους συνεργάτες του. Μεγαλώνοντας μαθαίνουμε από τα λάθη μας.»
 

