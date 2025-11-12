Βασιλική Μιλλούση: Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της - «Έχω σοκαριστεί»

«Αν τα παιδιά μου ήτανε εδώ και παίζανε στον κήπο;»

Βασιλική Μιλλούση: H αποκάλυψη για το περιστατικό με τις πέτρες που πέταξαν στον κήπο της
Η Βασιλική Μιλλούση αποκάλυψε με βίντεο στο ΤikTok το σοκαριστικό περιστατικό που διαδραματίστηκε στο σπίτι της, επισημαίνοντας την αδιαφορία κάποιων ανήλικων για την τροπή που μπορεί να είχαν πάρει τα πράγματα.

Όπως περιέγραψε, γυρνώντας από βόλτα που είχε πάει το σκυλάκι τους, κάποιοι πέταξαν πέτρες στον κήπο της. 

«Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου έτυχε πριν από λίγο κι έχω σοκαριστεί. Δίπλα από το σπίτι μας είναι ένα σχολείο, γυμνάσιο, και είμαστε πολύ κοντά. Όταν γύρισα τον σκύλο μου από τη βόλτα του, ξαφνικά άρχισαν να μου πετάνε στον κήπο, δεν ξέρω αν πετούσαν σε μένα, πετούσαν στον κήπο μας, κοτρόνες τέτοιες πέτρες τεράστιες. Με το που το βλέπω, φωνάζω, “εεε τι κάνετε;” και συνεχίζουν να πετάνε άλλες τέσσερις. Θα σας δείξω τις πέτρες», είπε χαρακτηριστικά η πρωταθλήτρια της ενόργανης και σύζυγος του Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια.

«Και αναρωτιέμαι, αν μ' είχε χτυπήσει μία από αυτές, γιατί αν με χτυπούσε και μικρότερη να ήτανε, θα έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο. Αν τα παιδιά μου ήτανε εδώ και παίζανε στον κήπο; Δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτονται», συνέχισε. 

«Καταλαβαίνω ότι είσαι μικρός, είσαι παιδί... μας έχουν πετάξει καπάκια, πλαστικά ποτήρια, μπάλες. Ok. Κανένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει αλλά εντάξει λες “παιδιά είναι”. Πέτρες; Κοτρόνες; Ήταν μπετό, τεράστιες. Τι θα κάνατε εσείς στη θέση μου; Ήξεραν ότι θα χτυπούσαν έναν άνθρωπο; Προφανώς. Τους ένοιαξε; Ούτε λίγο. Αναρωτιέμαι…», κατέληξε. 

Η Βασιλική Μιλλούση και ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι ένα από τα πολύ δημοφιλή ζευγάρια από τον χώρο του αθλητισμού. Εκτός από γονείς δύο μικρών κοριτσιών, οι δυο τους είναι πολύ κοντά στα παιδιά ως προπονητές ενόργανης γυμναστικής μέσα από το γυμναστήριο που διατηρούν με συνεργάτες τους στα νότια προάστια. 

Οι κόρες τους, Σοφία και Λένια, είναι 6 και 5 ετών αντίστοιχα. 
 

