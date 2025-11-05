Μαρία Φιλίππου: Σπάνια εμφάνιση με τον γιο της, Φίλιππο Σκουτέλη

Πού βρέθηκαν μαμά και γιος;

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε παλιότερα η Μαρία Φιλίππου στην εκπομπή Ακόμα δεν είδες τίποτα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Η Κόμισσα της Φάμπρικας στο θέατρο Embassy βρέθηκε η Μαρία Φιλίππου, έχοντας στο πλευρό της τον 25χρονο σήμερα γιο της, Φίλιππο Σκουτέλη

Mαρία Φιλίππου: Ο θάνατος που τη συγκλόνισε, ο χωρισμός και το θέατρο

Ο νεαρός, που είναι ο μικρότερος γιος της, τη συνόδευσε στην όμορφη αυτή βραδιά, δείχνοντας τη στενή και τρυφερή σχέση που τους συνδέει.

Μαρία Φιλίππου: Σπάνια εμφάνιση με τον γιο της, Φίλιππο Σκουτέλη

Η Μαρία Φιλίππου με τον γιο της, Φίλιππο Σκουτέλη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Δε δίνω συμβουλές, συζήτηση κάνω με τα παιδιά μου. Δεν τα τιμώρησα ποτέ, γιατί δεν θεωρώ ότι η ποινή θα σε κάνει καλύτερο. Πιστεύω ότι πρέπει να ξοδεύεις χρόνο, να μιλάς, να εξηγείς ότι στη ζωή δεν είναι όλα όπως τα θέλουμε. Όπως έχεις δικαιώματα, έχεις και υποχρεώσεις. Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να ξεπερνάμε», είχε πει η ταλαντούχα ηθοποιός σε συνέντευξή της.

«Είχα θυμό στο διαζύγιό μου... δεν ήταν δική μου επιλογή, ζήτησα βοήθεια»

Η σχέση της με τους γιους της αποπνέει αγάπη και σεβασμό, στοιχεία που καθρεφτίζονται και στην κάθε δημόσια τους εμφάνιση, όπως και στην πρόσφατη πρεμιέρα όπου μητέρα και γιος έλαμπαν από χαρά και περηφάνια.

Ο Φίλιππος έχει μακρύνει αρκετά τα μαλλιά του, παραμένοντας το ίδιο γοητευτικός.

