Ιωάννα Τούνη: «Νιώθω πιεσμένη αυτό το διάστημα - Έχω ένα βάρος μέσα μου»

Όσα εξομολογήθηκε η influencer σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.25 , 00:19 Άδικη ισοπαλία για τον Ολυμπιακό με την Αϊντχόφεν
04.11.25 , 23:58 Κακοκαιρία: Βροχές και καταιγίδες στη χώρα - Ποιες περιοχές «πλήττονται»
04.11.25 , 23:50 Φάρμα: Δυο ξένοι στο ίδιο σπίτι Δημήτρης και Στέλλα
04.11.25 , 23:36 Βορίζια: Η κίνηση που «πρόδωσε» τα αδέρφια – Πώς τους εντόπισε η αστυνομία
04.11.25 , 23:25 Απόστολος Γκλέτσος: Πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό
04.11.25 , 23:25 Φάρμα: Κέρδισε την ατομική ασυλία με μια τρομερή κούρσα
04.11.25 , 23:06 ΕΛΤΑ: Κατέρρεαν αλλά... μετακόμισαν σε νέα γραφεία με ενοίκιο 180.000 ευρώ
04.11.25 , 22:55 Απίστευτη ένταση στη Φάρμα: «Βούλωσέ το» - Τι συνέβη;
04.11.25 , 22:50 Βίντεο Ντοκουμέντο: Πώς Αδειάζουν Αυτοκίνητα Μέσα Σε Λίγα Δευτερόλεπτα
04.11.25 , 22:41 Μαρία Μπακοδήμου: Το πάρτι και οι τρυφερές ευχές στον γιο της, Νικήτα
04.11.25 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 4/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.000.000 ευρώ
04.11.25 , 22:15 Οι ομάδες διεκδικούν το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί στη φετινή Φάρμα
04.11.25 , 22:10 Φάρμα: Ο Γιώργος δεν τήρησε τον λόγο του και ο Δημήτρης τον «έδωσε στεγνά»
04.11.25 , 21:59 Ιωάννα Τούνη: «Νιώθω πιεσμένη αυτό το διάστημα - Έχω ένα βάρος μέσα μου»
04.11.25 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 4/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
Δολοφονία 20χρονου Χαλκίδα: «Του έστησαν ''ενέδρα θανάτου'' με τροχαίο»
Βορίζια: Η κίνηση που «πρόδωσε» τα αδέρφια – Πώς τους εντόπισε η αστυνομία
Νίκος Κουρής: Η ηλικία, ο γάμος, το πρόβλημα υγείας και το IQ 160
Απόστολος Γκλέτσος: Πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό
Άδικη ισοπαλία για τον Ολυμπιακό με την Αϊντχόφεν
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
Χαλκίδα: Τέσσερις μαχαιριές δέχθηκε ο 20χρονος - Στην κοιλιά & στην καρδιά
Κακοκαιρία: Βροχές και καταιγίδες στη χώρα - Ποιες περιοχές «πλήττονται»
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μικρή «εξαφάνιση» από τα social media έκανε η Ιωάννα Τούνη, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους ακολούθους της.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας επανήλθε με ένα βίντεο στα Instagram Stories της, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν να αποστασιοποιηθεί για λίγο από το διαδίκτυο.

Ιωάννα Τούνη: «Κρατάω αυτή τη μέρα μέσα μου σαν κάτι ιερό»

Όπως ανέφερε, αυτή την περίοδο αισθάνεται αρκετή πίεση και κούραση, παρότι πριν από τρεις μόλις μέρες έζησε μία από τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής της, καθώς πάντρεψε την καλύτερή της φίλη, τη Στέλα Πάσσαρη.

«Σας έλειψα; Τις ημέρες που είμαι πιεσμένη και νιώθω να πνίγομαι με βοηθάει να αποστασιοποιούμαι για λίγο από τα social… Να κάθομαι μόνη ή να πίνω έναν ήρεμο καφέ (τσάι εννοώ) με φίλη μου! Και φυσικά να ανάβω κεράκια σπίτι, να βάζω relaxing μουσική και να περιποιούμαι λίγο παραπάνω τον εαυτό μου», γράφει η Ιωάννα Τούνη.

Ιωάννα Τούνη: «Νιώθω πιεσμένη αυτό το διάστημα - Έχω ένα βάρος μέσα μου»

«Σήμερα ούτε ένα Story, εδώ είμαι. Είμαι καλά. Δεν είμαι και πάρα πολύ καλά βασικά, είναι μία από αυτές τις moody μέρες. Γενικά νιώθω πιεσμένη αυτό το διάστημα και ενώ έχουμε κάποια πράγματα που είναι φουλ χαρά, γάμος, κάπως μέσα μου έχω ένα βάρος και δεν ξέρω… Τώρα έκατσα να χαλαρώσω», ακούγεται να λέει η influencer στο Insta Story της. 

Αλεξάνδρου: «Μου τη σπάνε αυτές που προσπαθούν να αντιγράψουν την Ιωάννα»

Χθες, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πάρει τον γιο τους, Πάρη, στην Αθήνα για λίγες ημέρες.

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top