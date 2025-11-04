Ιωάννα Τούνη: «Νιώθω πιεσμένη αυτό το διάστημα - Έχω ένα βάρος μέσα μου»

Μικρή «εξαφάνιση» από τα social media έκανε η Ιωάννα Τούνη, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους ακολούθους της.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας επανήλθε με ένα βίντεο στα Instagram Stories της, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν να αποστασιοποιηθεί για λίγο από το διαδίκτυο.

Όπως ανέφερε, αυτή την περίοδο αισθάνεται αρκετή πίεση και κούραση, παρότι πριν από τρεις μόλις μέρες έζησε μία από τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής της, καθώς πάντρεψε την καλύτερή της φίλη, τη Στέλα Πάσσαρη.

«Σας έλειψα; Τις ημέρες που είμαι πιεσμένη και νιώθω να πνίγομαι με βοηθάει να αποστασιοποιούμαι για λίγο από τα social… Να κάθομαι μόνη ή να πίνω έναν ήρεμο καφέ (τσάι εννοώ) με φίλη μου! Και φυσικά να ανάβω κεράκια σπίτι, να βάζω relaxing μουσική και να περιποιούμαι λίγο παραπάνω τον εαυτό μου», γράφει η Ιωάννα Τούνη.

«Σήμερα ούτε ένα Story, εδώ είμαι. Είμαι καλά. Δεν είμαι και πάρα πολύ καλά βασικά, είναι μία από αυτές τις moody μέρες. Γενικά νιώθω πιεσμένη αυτό το διάστημα και ενώ έχουμε κάποια πράγματα που είναι φουλ χαρά, γάμος, κάπως μέσα μου έχω ένα βάρος και δεν ξέρω… Τώρα έκατσα να χαλαρώσω», ακούγεται να λέει η influencer στο Insta Story της.

Χθες, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πάρει τον γιο τους, Πάρη, στην Αθήνα για λίγες ημέρες.