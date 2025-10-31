Αναστασία: Η solo περιοδεία της σε Αμερική & Καναδά- Tραγούδησε σε 9 πόλεις

Καλομοίρα και Evangelia την απόλαυσαν από κοντά

31.10.25 , 15:27 Αναστασία: Η solo περιοδεία της σε Αμερική & Καναδά- Tραγούδησε σε 9 πόλεις
Αναστασία: Η solo περιοδεία της σε Αμερική & Καναδά
Η Αναστασία πραγματοποίησε την πρώτη της solo περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, πραγματοποιώντας 10 συναυλίες σε εννέα διαφορετικές πόλεις, με μεγάλη επιτυχία. 

Η Αναστασία στην περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική

Η Αναστασία στην περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική

Η νεαρή και ταλαντούχα τραγουδίστρια έκανε live εμφανίσεις σε Σικάγο, Οχάιο, Ουάσινγκτον DC, Τάμπα Μπέι, Λος Άντζελες, Τορόντο, Μόντρεαλ, Βοστώνη και Νέα Υόρκη (δύο εμφανίσεις).

Η Αναστασία στην περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική

Η Αναστασία στην περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική

Συνολικά 6.400 θεατές συμμετείχαν στο μουσικό ταξίδι, με την Αναστασία επί σκηνής να  απογειώνει το κέφι και τη διασκέδαση με τη φωνή και τα τραγούδια της: «Αμαρτίες», «Μυστικό», «Σιγά το Πράμα», «Φιλικά», «Για την Ελλάδα» και «Κάθε Λέξη».

Η Αναστασία στην περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική

Η Αναστασία στην περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική

Η περιοδεία ήταν μια ανεξάρτητη παραγωγή του Mike Stathakis, σε συνεργασία με τοπικούς συνεργάτες σε κάθε πόλη των Η.Π.Α. και του Καναδά. 

Η Αναστασία στην περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική

Η Αναστασία στην περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική

Κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων της σε ΗΠΑ και Καναδά, απόλαυσαν από κοντά την Αναστασία οι Evangelia, Sarina Cross και Καλομοίρα, οι οποίες ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί της.

Η Καλομοίρα με την Αναστασία στην περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική

Η Καλομοίρα με την Αναστασία στην περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική

Η Καλομοίρα με την Evangelia στην περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική

Η Καλομοίρα με την Evangelia στην περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική

Η Αναστασία στην περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική

Η Αναστασία στην περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική

Στο Code Astoria μάλιστα, στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ελληνική συναυλία αποκλειστικά για κοινό κάτω των 18 ετών, στις 24 Οκτωβρίου.
 

