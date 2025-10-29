Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου - Ζήνα Κουτσελίνη: Αποδράσεις στη φύση!

Μία μικρή απόδραση με μεγάλη παρέα έκανε η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου απολαμβάνοντας το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου γεμάτο χαρά, φύση και ξεγνοιασιά.

Το ζευγάρι με την κόρη του, Μελίτα ταξίδεψε παρέα με φίλους που επίσης έχουν παιδιά, δημιουργώντας την ιδανική συνθήκη για γονείς και μικρούς ταξιδιώτες.

Η ίδια η Ελένη Χατζίδου επιβεβαίωσε το πόσο όμορφα πέρασαν, μέσα από τα λόγια της, καθώς μας «ξενάγησε» στο Κτήμα Ανθηδών, στη Χαλκίδα, έναν μοναδικό προορισμό μόλις λίγη ώρα από την Αθήνα, που συνδυάζει αρμονικά τη φύση με τη χαλάρωση ιδανικός τόσο για χειμερινό όσο και για καλοκαιρινό τουρισμό.

Η μεγάλη παρέα είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα ζώα του κτήματος, να κάνει πεζοπορία μέσα σε ένα μαγευτικό τοπίο με καστανιές, αλλά και να απολαύσει καλό φαγητό με τοπικές γεύσεις. Οι στιγμές αυτές ήταν γεμάτες χαμόγελα, παιχνίδι και πολύτιμο χρόνο μαζί μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράστηκαν στα social media δείχνουν καθαρά πως η Ελένη, ο Ετεοκλής Παύλου και η κόρη τους, μαζί με τους φίλους τους, απόλαυσαν στο έπακρο κάθε στιγμή στο κτήμα που βρίσκεται λίγες ώρες μακριά από την Αθήνα.

Ζήνα Κουτσελίνη: Φθινοπωρινή απόδραση στο Πήλιο

Αφήνοντας για λίγο πίσω της τους έντονους ρυθμούς της τηλεόρασης, η Ζήνα Κουτσελίνη επέλεξε να χαρίσει στον εαυτό της λίγες μέρες ξεκούρασης και ηρεμίας.

Η παρουσιάστρια ταξίδεψε το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου μέχρι το μαγευτικό Πήλιο, έναν από τους πιο δημοφιλείς φθινοπωρινούς προορισμούς, και απόλαυσε τη φύση, τον καθαρό αέρα και τις υπέροχες εικόνες του βουνού των Κενταύρων.

Μακριά από τα φώτα των στούντιο, η Ζήνα μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές στιγμές από την απόδρασή της, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους τα χρυσοκόκκινα φύλλα, τα γραφικά χωριά και τη γαλήνη που μόνο το Πήλιο μπορεί να προσφέρει αυτή την εποχή του χρόνου.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η ίδια ποζάρει χαμογελαστή, ντυμένη casual και άνετα, αποπνέοντας ηρεμία και θετική ενέργεια.

Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει δηλώσει πολλές φορές πως αγαπά τα ταξίδια και θεωρεί απαραίτητο να κάνει συχνά μικρές «παύσεις» από την απαιτητική της καθημερινότητα, για να γεμίζει ενέργεια και έμπνευση.



