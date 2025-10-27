Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στην έκθεση του Βαν Γκογκ στην Αθήνα με τα παιδιά της

Στη θέση του Παπανώτα ο Λεμπιδάκης - Όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Την έκθεση του Βαν Γκογκ στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή αποφάσισε να επισκεφτεί η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με τα παιδιά της, το απόγευμα της Δευτέρας 27/10.

Το εντυπωσιακό πολυθέαμα, που συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία, υπόσχεται ένα συγκλονιστικό συναισθηματικό ταξίδι στο έργο του εμβληματικού ζωγράφου, αγγίζοντας και αποκαλύπτοντας τον μύθο του μέσω μιας μοναδικής βιωματικής εμπειρίας.

Η παρουσιάστρια του Happy Day προσπαθεί να περνάει ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά της, όταν τελειώνει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η ίδια είναι αρκετά ενεργή στο Instagram και αυτή τη φορά μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα και με τους διαδικτυακούς της φίλους, δίνοντάς μας μια μικρή γεύση από όλα όσα είδε με τα παιδιά της στην έκθεση.

