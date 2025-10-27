Συγκινήθηκε ο Κατσούλης: «Ο καρκίνος σε κάνει να μη χάνεις χρόνο. I know»

Συναισθηματικά φορτισμένο ήταν το κλίμα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς - Νωρίς», μετά τη συγκλονιστική εξομολόγηση της ηθοποιού Κατερίνας Φελλά, η οποία νίκησε τον καρκίνο του μαστού.

Κατερίνα Φελλά

Τα λόγια της άγγιξαν τον Κρατερό Κατσούλη, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη νόσο και για τις αλλαγές που φέρνει στη ζωή και στη συμπεριφορά των ανθρώπων.

«Το ότι κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να φύγουν από το πλευρό ενός καρκινοπαθούς μπορεί να είναι απολύτως κανονικό και ανθρώπινο. Δεν συμφωνώ, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να συμβεί αυτό το πράγμα. Πριν φτάσουμε στο σημείο να καταδικάσουμε ανθρώπους -μπορεί και να το πούμε- ας σκεφτούμε ότι μπορεί να είναι και από τεράστια άγνοια διαχείρισης θυμού, φόβου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Και πρόσθεσε: «Είναι δύσκολα πράγματα αυτά και καλό είναι να ενδιαφερόμαστε πιο πολύ».

Κρατερός Κατσούλης: Συγκινήθηκε στον αέρα της εκπομπής του

Τότε, η Κατερίνα είπε: «Κάνει κάτι πολύ θετικό μέσα σε όλα ο καρκίνος, σε κάνει να νιώθεις ότι η δύναμή σου υπερβαίνει τον εαυτό σου», με τον Κρατερό να προσθέτει συγκινημένος:

«Και να μην χάνεις χρόνο. I know. Ο χρόνος είναι ζωή. Εμένα μου θυμίζει με συγκινεί πάντα αυτό που έλεγε στο τέλος της “Μικρής μας Πόλης” το κοριτσάκι με τον αφηγητή. Άραγε οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τη ζωή τους κάθε λεπτό που περνάει; Και της απαντά ο αφηγητής: οι ποιητές και οι άγιοι ίσως».

Η Κατερίνα Φελλά πρωταγωνιστεί στο μονόπρακτο του Jean Cocteau «Η Ανθρώπινη Φωνή», που ανεβαίνει στο θέατρο Αλκμήνη, σε απόδοση Μάριου Πλωρίτη και σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά. Η ιστορία εστιάζει σε μία γυναίκα που εγκαταλείπεται από τον σύντροφό της λόγω διάγνωσής της με καρκίνο του μαστού.

Για πρώτη φορά, με αφορμή την πραγματική περιπέτεια υγείας της ηθοποιού που ερμηνεύει το ρόλο, το αριστοτεχνικό κείμενο προσεγγίζεται με χαρακτήρα λυτρωτικό. Η παράσταση αναδεικνύει όχι μόνο τη σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο περίγυρος, και ιδιαίτερα ο σύντροφος, αντιμετωπίζει έναν άνθρωπο που βιώνει μια τόσο δύσκολη διαδικασία.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, η παράσταση λειτουργεί ως συγκλονιστικό ψυχογράφημα, φωτίζοντας την εσωτερική διαδρομή των ανθρώπων απέναντι στις ανατροπές της ζωής και την ανάγκη για ανθρώπινη επικοινωνία και κατανόηση.