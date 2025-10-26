Καινούργιου - Κουτσουμπής: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ... À Paris!

Η απόδραση του ζευγαριού λίγο πριν έρθει στον κόσμο το μωράκι τους

Με αφορμή την 28η Οκτωβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου κι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ταξίδεψαν μέχρι την αγαπημένη τους πόλη, που δεν είναι άλλη από το Παρίσι. 

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ... À Paris!

Η παρουσιάστρια του Alpha βρίσκεται στην πιο όμορφη περίοδο της ζωής της, καθώς όχι μόνο ετοιμάζει τον γάμο της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, αλλά βρίσκεται και  στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της. 

Καινούργιου: «Θα το ανακοινώσω κι αν το ανακοινώσω, όταν θέλω εγώ»

Το ζευγάρι βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής στην Πόλη του Φωτός κι απολαμβάνουν όμορφες στιγμές.

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ... À Paris!

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ... À Paris!

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ... À Paris!

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Super Κατερίνα, μοιράστηκε πολλές φωτογραφίες και βίντεο στο instagram της από το ρομαντικό και «φωτεινό» Παρίσι, ενώ στιγμιότυπα ανέβασε και ο αρραβωνιαστικός της και γνωστός επιχειρηματίας στην εστίαση. 

Καινούργιου: «O Παναγιώτης μου λέει "δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο"»

«Παρίσι… η πρωτεύουσα της μόδας, της τέχνης και του πολιτισμού. Η Πόλη του Φωτός κι όχι μόνο… Όσες φορές και να το δεις, με όποιον κι αν το είδες, το Παρίσι ποτέ δεν είναι αρκετό… Κάθε γωνιά του είναι μια φωτισμένη σκηνή θεάτρου κι εκεί που γυρίζει ο προβολέας της προσοχής σου, ιστορίες αρχίζουν να διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια σου… Ξανά και ξανά λοιπόν», έγραψε εκείνη κάτω απο τη δημοσίευση της η Κατερίνα Καινούργιου.

