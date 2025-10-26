Καινούργιου - Κουτσουμπής: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ... À Paris!

Με αφορμή την 28η Οκτωβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου κι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ταξίδεψαν μέχρι την αγαπημένη τους πόλη, που δεν είναι άλλη από το Παρίσι.

Η παρουσιάστρια του Alpha βρίσκεται στην πιο όμορφη περίοδο της ζωής της, καθώς όχι μόνο ετοιμάζει τον γάμο της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, αλλά βρίσκεται και στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της.

Το ζευγάρι βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής στην Πόλη του Φωτός κι απολαμβάνουν όμορφες στιγμές.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Super Κατερίνα, μοιράστηκε πολλές φωτογραφίες και βίντεο στο instagram της από το ρομαντικό και «φωτεινό» Παρίσι, ενώ στιγμιότυπα ανέβασε και ο αρραβωνιαστικός της και γνωστός επιχειρηματίας στην εστίαση.

«Παρίσι… η πρωτεύουσα της μόδας, της τέχνης και του πολιτισμού. Η Πόλη του Φωτός κι όχι μόνο… Όσες φορές και να το δεις, με όποιον κι αν το είδες, το Παρίσι ποτέ δεν είναι αρκετό… Κάθε γωνιά του είναι μια φωτισμένη σκηνή θεάτρου κι εκεί που γυρίζει ο προβολέας της προσοχής σου, ιστορίες αρχίζουν να διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια σου… Ξανά και ξανά λοιπόν», έγραψε εκείνη κάτω απο τη δημοσίευση της η Κατερίνα Καινούργιου.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου