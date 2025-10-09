Τσιμιτσέλης για Στεφανίδου: «Ό,τι σταματάει πριν την ώρα του είναι κακό»

Όσα είπε ο ηθοποιός για την εκπομπή του και το κλίμα στον ΣΚΑΪ

Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Breakfast@Star
Στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της εκπομπής Όπου υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ.  

Τσιμιτσέλης - «Όπου υπάρχει Ελλάδα»: «Είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει»

Στην ερώτηση πώς πάει η εκπομπή, απάντησε: «Το σημαντικό είναι ότι βρίσκουμε πια πολύ καλά τα πατήματά μας και γίνεται όλο και καλύτερη η εκπομπή. Προσπαθώ να προσαρμοστώ και νομίζω ότι προσαρμόζομαι καλά προς το παρόν. Δηλαδή με βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι πολύ υπέροχη ομάδα όλοι».

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το Όπου υπάρχει Ελλάδα είναι η τρίτη εκπομπή που παρουσιάζει

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής σχολίασε και το τέλος της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου, αγχώθηκε; «Όχι, δε με έχει αγχώσει. Είναι λυπηρό να ακούγονται εκπομπές και serial και εκπομπές και παραστάσεις. Οτιδήποτε σταματάει πριν την ώρα του είναι κακό», είπε. «Η εκπομπή παραμένει σε αυτή την ώρα, είναι μια χαρά σε αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν έχει ο σταθμός βλέψεις να την αλλάξει ώρα ή να τη μεγαλώσει, να την μικρύνει ή οτιδήποτε. Αλλά προς το παρόν εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση», πρόσθεσε. 

Ουγαρρέζος: Άγριο ξέσπασμα κατά Τσιμιτσέλη - «Τι σκ… φιλία είναι αυτή;»

Πολλοί έχουν σχολιάσει ότι φέτος δεν είναι μια καλή χρονιά για το ΣΚΑΙ. «Καλή χρονιά ή κακή για το ΣΚΑΙ; Εγώ βλέπω ότι μια χαρά πηγαίνει ο σταθμός. Τώρα από εκεί και πέρα σε σχέση με δυναμικά, στο σύνολο, το τι συμβαίνει, πολύς κόσμος βλέπει τον σταθμό. Από εκεί και πέρα είναι ο καθένας και τι ταβάνι βάζει και πού είναι το όριο που θέτει. Η μια χρονιά είναι έτσι, άλλη είναι αλλιώς. Είναι πάρα πολλά τα κανάλια, πολλές οι εκπομπές... μακάρι τα περισσότερα να πηγαίνουν καλά», σχολίασε.

«Ο στόχος είναι να βγάζουμε μια πολύ ωραία εκπομπή», δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

«Ο στόχος ο μεγάλος είναι να κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Κι αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δε βάζουμε στόχους από θέμα το τι νούμερα κάνουμε τη τηλεθέαση. Ο στόχος είναι να βγάζουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Να είμαστε πρώτα απ' όλα εμείς ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα αν είμαστε εμείς ικανοποιημένοι θα είναι κι ο κόσμος» πρόσθεσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ενώ αποκάλυψε ότι δεν έχει μιλήσει με τους προκατόχους του, Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή.

