Διάσημη τραγουδίστρια στα 79 της: «Δεν έχω πεθάνει ακόμη»

Η μεγαλύτερη διεθνής επιτυχία της Dolly Parton είναι σίγουρα το 9 to 5

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν τα τελευταία 24ωρα στους χιλιάδες θαυμαστές της Dolly Parton, δημοσιεύματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Η 79χρονη τραγουδίστρια ακύρωσε την προγραμματισμένη της εμφάνιση στο Λας Βέγκας, ενώ λίγες ημέρες μετά η αδερφή της, Freida, έριξε λάδι στη φωτιά, ζητώντας από τους followers της να προσευχηθούν για την Dolly, η οποία σύμφωνα με την ίδια περνάει δύσκολες ώρες.

Η Dolly Parton σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη αφιερωμένη στην καριέρα της το 2022 /Φωτογραφία AP Images/Andres Kudacki

Όπως ήταν λογικό, το ενδιαφέρον γύρω από την κατάσταση υγείας της διάσημης τραγουδίστριας κορυφώθηκε, ωστόσο η ίδια ξεκαθάρισε τα πράγματα μέσα από ένα βιντεάκι στο Instagram.

Τεράστια επιτυχία της Dolly Parton το Jolene

«Ξέρω ότι τελευταία όλοι νομίζουν ότι είμαι πιο άρρωστη απ’ ό,τι είμαι στ’ αλήθεια. Σας φαίνομαι τόσο άρρωστη; Δουλεύω πραγματικά σκληρά εδώ πέρα», είπε η Parton καθισμένη σε μια μαύρη καρέκλα μπροστά σε ένα green screen.

Η Dolly Parton σε μουσικό φεστιβάλ στο Νάσβιλ των ΗΠΑ το 2024 /Φωτογραφία AP Images/Amy Harris

«Θα ήθελα να καθησυχάσω όλους όσοι ανησύχησαν πραγματικά» τόνισε η 79χρονη σταρ σημειώνοντας πως είναι καλά, ενώ παραδέχεται πως όντως αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα κι ότι ακολουθεί κάποιες θεραπείες.

Η ίδια παραδέχεται πως, μετά τον θάνατο του συζύγου της, Carl Dean, τον περασμένο Μάρτιο, άφησε πολλά πράγματα που σχετίζονταν με την υγεία της στη μοίρα τους και πως δεν πρόσεχε πολύ τον εαυτό της.

Η ανάρτηση της Dolly Parton

«Όταν ο γιατρός μου είδε κάποια πράγματα, μου είπε πως πρέπει να προσέξουμε. Δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό, απλώς πρέπει να ακυρώσω ορισμένες υποχρεώσεις, ώστε να είμαι πιο κοντά στο σπίτι μου. Θα ήθελα να ξέρετε πως δεν έχω πεθάνει, δεν είμαι έτοιμη ακόμα για να πεθάνω. Δε νομίζω ότι ο Θεός έχει τελειώσει μαζί μου, ούτε κι εγώ με τη δουλειά μου» κατέληξε η Dolly Parton στο μήνυμά της, ενώ στη λεζάντα του βίντεο έγραψε με χιούμορ: «Δεν είμαι ακόμα νεκρή!».