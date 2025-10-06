Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Το cute βίντεο με τον μικρό Κίμωνα από την παραλία!

Η λεπτομέρεια στο μπουφάν του αγαπημένου σεφ

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μπαμπάς και γιος στην παραλία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, εκτός από ένας από τους πιο αγαπητούς και επιτυχημένους σεφ της ελληνικής τηλεόρασης, είναι πάνω απ’ όλα ένας αφοσιωμένος πατέρας.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ίδιος έχει μοιραστεί με το κοινό του προσωπικές στιγμές με τον γιο του, μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, δείχνοντας πόσο πολύτιμος είναι για εκείνον ο χρόνος που περνάει μαζί του.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στο πλευρό του γιου του την πρώτη μέρα στο σχολείο

Ο γνωστός σεφ, που έχει κερδίσει την εκτίμηση του κοινού τόσο για τις μαγειρικές του ικανότητες όσο και για το χιούμορ και τη φυσικότητά του, δεν κρύβει την αδυναμία του στον μικρό του πρίγκιπα.

O Λεωνίδας Κουτσόπουλος με τον γιο του Κίμωνα στην κουζίνα του MasterChef

O Λεωνίδας Κουτσόπουλος με τον γιο του Κίμωνα στην κουζίνα του MasterChef

Είτε πρόκειται για επαγγελματικά γυρίσματα, είτε για εξορμήσεις στην πόλη, ακόμα και για επισκέψεις στα μαγαζιά του, ο γιος του είναι σχεδόν πάντα στο πλευρό του.

Η σχέση τους φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δεμένη, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να φροντίζει να του αφιερώνει ποιοτικό χρόνο, παρά το απαιτητικό του πρόγραμμα.

Fashion Icon από… κούνια: Ο γιος του Κουτσόπουλου & το καλοκαιρινό του look

Αυτή τη φορά, ο αγαπημένος σεφ και ο γιος του αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν τον ηλιόλουστο καιρό και να απολαύσουν μια Κυριακάτικη βόλτα στη θάλασσα.

Σε ένα ήρεμο παραθαλάσσιο τοπίο, με φόντο το απέραντο γαλάζιο, πατέρας και γιος κάθισαν στα βότσαλα και μοιράστηκαν στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Μοναδική πόζα από τον Κουτσόπουλο junior

Μοναδική πόζα από τον Κουτσόπουλο junior

Ο Λεωνίδας, ως λάτρης της φύσης αλλά και των αυθόρμητων στιγμών, απαθανάτισε αυτή τη σκηνή σε ένα βίντεο, το οποίο και ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σκορπίζοντας χαμόγελα στους διαδικτυακούς του φίλους.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που οι followers του εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τον ρόλο του ως πατέρας, αλλά και για την ανθρώπινη πλευρά που επιλέγει να μοιράζεται με το κοινό του.

Μπαμπάς και γιος στην παραλία

Μπαμπάς και γιος στην παραλία

Αυτό που προσέξαμε είναι πως ο «θείος Λεό» φοράει ένα μπουφάν που έχει το λογότυπο «Φάρμα», ένα project που όπως έχει πει ο ίδιος αγαπά και ξεχωρίζει.

Έτσι και σήμερα όπως κάθε Δευτέρα έως Τετάρτη το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε στις 21.00 στο Star.

Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
