Γάμος Λιβάνη- Ανδρομάχης: Ο πρώτος χορός - Ποια έπιασε την ανθοδέσμη

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη Δημητροπούλου, σε κτήμα στους Θρακομακεδόνες, το απόγευμα της Κυριακής 5/10.

Το ζευγάρι τραγουδιστών, μετά τον γάμο του, πραγματοποίησε τη βάπτιση του ενός έτους γιου του, o οποίος πήρε το όνομα Γεράσιμος.

«Ήταν πολύ συγκινητικό όλο, η αλήθεια είναι. Όλη μέρα βουρκώνω, εγώ προσωπικά βουρκώνω όλη μέρα και ο Γιώργος φαντάζομαι, δεν τα έχουμε πει ακόμα. Εντάξει, είναι πολύ μοναδικό αυτό», ήταν οι πρώτες δηλώσεις της νύφης μετά την τέλεση του μυστηρίου, στην εκπομπή Breakfast@Star.

«Την ώρα που γινόταν η τελετή εκεί, σκεφτόμουν τις στιγμές ξανά γιατί εκείνη την ώρα περίμενα, δηλαδή έβλεπα το μωρό, περίμενα την Ανδρομάχη πώς και πώς. Οπότε αυτή η στιγμή παιδιά είναι μοναδική και νομίζω ότι θα το σκέφτομαι για πολλές μέρες ακόμα και θα θυμάμαι τις στιγμές μέχρι να καταλάβω τι έχει γίνει», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιβάνης.

Γάμος Γιώργου Λιβάνη - Ανδρομάχης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σε instastory είδαμε και το πάτημα του ποδιού του γαμπρού, κάτι που παραδέχτηκε και on camera η Ανδρομάχη. «Το πάτησα πολύ γλυκά. Έτσι μου είπε πριν.. Θα το πάμε ρε Γιώργο, αν χρειάζεται τσαγκάρη, θα το πάμε αγάπη μου, εγώ θα το πάω», είπε η Ανδρομάχη, χαριτολογώντας.

Το ζευγάρι συμφώνησε πάντως πως ο γιος τους μοιάζει στη μαμά του.

Γάμος Λιβάνη- Ανδρομάχης: Oι καλεσμένοι, ο πρώτος χορός του νιόπαντρου ζευγαριού και η ανθοδέσμη

Μετά τον γάμο και τη βάπτιση ακολούθησε δεξίωση για τους περίπου 600 καλεσμένους του ζευγαριού. Ανάμεσά τους ήταν και αρκετά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως η Άντζελα Δημητρίου, ο Γιώργος Τσαλίκης με τη σύζυγό του Δώρα, ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Ρία Ελληνίδου και ο Νικηφόρος. Εκεί ήταν επίσης η Δέσποινα Μοιραράκη, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, ο Θέμης Γεωργαντάς και ο Χάρης Σιανίδης.

Γάμος Γιώργου Λιβάνη - Ανδρομάχης: Η είσοδος του ζευγαριού στον χώρο της δεξίωσης/ Instagram

Το νιόπαντρο ζευγάρι έκανε είσοδο στον χώρο της δεξίωσης κι ακολούθησε ο πρώτος του χορός, με το τραγούδι του Γιάννη Πάριου «Δε θα χωρίσουμε ποτέ». Μία από τις πιο τρυφερές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν το ζευγάρι πήρε αγκαλιά τον γιο του και χόρεψαν οι τρεις τους.

Γάμος Γιώργου Λιβάνη - Ανδρομάχης: Ο πρώτος χορός με τον γιο τους/ instagram

Τέλος, στο έθιμο του πετάγματος της ανθοδέσμης από τη νύφη προς τις ελεύθερες φίλες της... τυχερή ήταν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Γάμος Γιώργου Λιβάνη - Ανδρομάχης: H στιγμή που η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έπιασε την ανθοδέσμη της νύφης/ instagram

Η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα φορούσε ένα εντυπωσιακό εξώπλατο μαύρο φόρεμα, αλλά στον γάμο πήγε χωρίς τον τραγουδιστή, καθώς απουσίαζε για επαγγελματικούς λόγους στο Λονδίνο.