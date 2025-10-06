Γάμος Λιβάνη- Ανδρομάχης: Ο πρώτος χορός - Ποια έπιασε την ανθοδέσμη

Οι πρώτες δηλώσεις του ζευγαριού μετά τον γάμο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.25 , 14:08 Πώς η επαφή με κατοικίδιους σκύλους θωρακίζει την υγεία των παιδιών
06.10.25 , 13:55 Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Είναι ζωηρός. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε!»
06.10.25 , 13:47 Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
06.10.25 , 13:43 Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις
06.10.25 , 13:38 Σερίφης: «Δεν ένιωσα την ανάγκη να τους χαιρετήσω στην εκπομπή»
06.10.25 , 13:19 Χριστίνα Καρτσωνάκη: «Πίσω από κάθε δίαιτα, μια ιστορία»
06.10.25 , 13:18 Σκύλος και άνθρωπος: Μία αμφίδρομη σχέση αγάπης και αφοσίωσης
06.10.25 , 13:01 Ελενα Κώνστα: Ο Κωνσταντάρας, η Μαλέσκου και το δημόσιο ξέσπασμα
06.10.25 , 12:59 Κρήτη: Άνδρας αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια των διασωστών
06.10.25 , 12:52 Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
06.10.25 , 12:51 Σε τρεις επιστήμονες το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2025
06.10.25 , 12:47 «Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»
06.10.25 , 12:45 Στάθης Μαντζώρος: «Πάει καλύτερα. Περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό»
06.10.25 , 12:16 Δέσποινα Βανδή: «Πέρασα δύσκολη εβδομάδα, θέλω να με εμψυχώσετε»
06.10.25 , 12:07 Ωρωπός: Άρπαξε την πρώην του και την κλείδωσε στο σπίτι του
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Πάνος Ρούτσι: Εξελίξεις με το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις
Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Είναι ζωηρός. Το βράδυ δεν κοιμόμαστε!»
Κρήτη: Άνδρας αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια των διασωστών
Γέννησε η Τζένη Θεωνά: Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Δήμος Αναστασιάδης
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
Αλέξης Τσίπρας: Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Η ανακοίνωσή του
Αλέξης Γεωργούλης: Τι κάνει σήμερα ο πρώην ευρωβουλευτής
«Έλιωσε» το Χ με Μαζωνάκη και το μωρό διαγωνιζόμενης- «Α ρε Μαζώ ψυχάρα»
Δέσποινα Βανδή: «Πέρασα δύσκολη εβδομάδα, θέλω να με εμψυχώσετε»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γάμος Γιώργου Λιβάνη- Ανδρομάχης: Οι πρώτες δηλώσεις του νιόπαντρου ζευγαριού/ βίντεο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη Δημητροπούλου, σε κτήμα στους Θρακομακεδόνες, το απόγευμα της Κυριακής 5/10.

Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο παραμυθένιος γάμος και το bridal look!

Το ζευγάρι τραγουδιστών, μετά τον γάμο του, πραγματοποίησε τη βάπτιση του ενός έτους γιου του, o οποίος πήρε το όνομα Γεράσιμος. 

«Ήταν πολύ συγκινητικό όλο, η αλήθεια είναι. Όλη μέρα βουρκώνω, εγώ προσωπικά βουρκώνω όλη μέρα και ο Γιώργος φαντάζομαι, δεν τα έχουμε πει ακόμα. Εντάξει, είναι πολύ μοναδικό αυτό», ήταν οι πρώτες δηλώσεις της νύφης μετά την τέλεση του μυστηρίου, στην εκπομπή  Breakfast@Star. 

Γάμος Λιβάνη- Ανδρομάχης: Ο πρώτος χορός - Ποια έπιασε την ανθοδέσμη

«Την ώρα που γινόταν η τελετή εκεί, σκεφτόμουν τις στιγμές ξανά γιατί εκείνη την ώρα περίμενα, δηλαδή έβλεπα το μωρό, περίμενα την Ανδρομάχη πώς και πώς. Οπότε αυτή η στιγμή παιδιά είναι μοναδική και νομίζω ότι θα το σκέφτομαι για πολλές μέρες ακόμα και θα θυμάμαι τις στιγμές μέχρι να καταλάβω τι έχει γίνει», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιβάνης.

 Γάμος Γιώργου Λιβάνη - Ανδρομάχη/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Γάμος Γιώργου Λιβάνη - Ανδρομάχης/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σε instastory είδαμε και το πάτημα του ποδιού του γαμπρού, κάτι που παραδέχτηκε και on camera η Ανδρομάχη. «Το πάτησα πολύ γλυκά. Έτσι μου είπε πριν.. Θα το πάμε ρε Γιώργο, αν χρειάζεται τσαγκάρη, θα το πάμε αγάπη μου, εγώ θα το πάω», είπε η Ανδρομάχη, χαριτολογώντας. 

Το ζευγάρι συμφώνησε πάντως πως ο γιος τους μοιάζει στη μαμά του. 

Γάμος Λιβάνη- Ανδρομάχης: Oι καλεσμένοι, ο πρώτος χορός του νιόπαντρου ζευγαριού και η ανθοδέσμη

Μετά τον γάμο και τη βάπτιση ακολούθησε δεξίωση για τους περίπου 600 καλεσμένους του ζευγαριού. Ανάμεσά τους ήταν και αρκετά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως η Άντζελα Δημητρίου, ο Γιώργος Τσαλίκης με τη σύζυγό του Δώρα, ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Ρία Ελληνίδου και ο Νικηφόρος. Εκεί ήταν επίσης η Δέσποινα Μοιραράκη, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, ο Θέμης Γεωργαντάς και ο Χάρης Σιανίδης.

είσοδος του ζευγαριού στον χώρο της δεξίωσης/ Instagram

Γάμος Γιώργου Λιβάνη - Ανδρομάχης: Η είσοδος του ζευγαριού στον χώρο της δεξίωσης/ Instagram

Το νιόπαντρο ζευγάρι έκανε είσοδο στον χώρο της δεξίωσης κι ακολούθησε ο πρώτος του χορός, με το τραγούδι του Γιάννη Πάριου «Δε θα χωρίσουμε ποτέ». Μία από τις πιο τρυφερές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν το ζευγάρι πήρε αγκαλιά τον γιο του και χόρεψαν οι τρεις τους.

Γάμος Γιώργου Λιβάνη - Ανδρομάχης: Ο πρώτος χορός με τον γιο τους/ instagram

Γάμος Γιώργου Λιβάνη - Ανδρομάχης: Ο πρώτος χορός με τον γιο τους/ instagram

Τέλος, στο έθιμο του πετάγματος της ανθοδέσμης από τη νύφη προς τις ελεύθερες φίλες της... τυχερή ήταν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Γάμος Γιώργου Λιβάνη - Ανδρομάχης: H στιγμή που η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έπιασε την ανθοδέσμη της νύφης/ instagram

Γάμος Γιώργου Λιβάνη - Ανδρομάχης: H στιγμή που η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έπιασε την ανθοδέσμη της νύφης/ instagram

Η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα φορούσε ένα εντυπωσιακό εξώπλατο μαύρο φόρεμα, αλλά στον γάμο πήγε χωρίς τον τραγουδιστή, καθώς απουσίαζε για επαγγελματικούς λόγους στο Λονδίνο. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
 |
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΓΑΜΟΣ
 |
ΒΑΠΤΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top