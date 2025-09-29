Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Το βράδυ της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών» στο event.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά το νέο ενημερωτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα, αλλά και οι σειρές μυθοπλασίας που θα προβληθούν στην ΕΡΤ και το Ertflix.

Στην παρουσίαση του νέου προγράμματος της ΕΡΤ παρευρέθηκαν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες και δημόσια πρόσωπα — μεταξύ αυτών η Ζωή Κρονάκη, η Τζένη Μελιτά με τον Φώτη Σεργουλόπουλο, ο Κρατερός Κατσούλης με τη Μαρία Ηλιάκη, η Στεφανία Γουλιώτη και η Φωτεινή Αθερίδου, η Μιμή Ντενίση, η Κωνσταντίνα Κλαψινού, η Μαρία Κωνσταντάκη, η Έμιλυ Κολιανδρή με τον Χρήστο Λούλη, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Θανάσης Πατριαρχέας, ο Αποστόλης Τότσικας, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, η Μαρία Κοζάκου και η Κατερίνα Λέχου.

Δες φωτογραφίες:

Kατερίνα Λέχου/ NDP Photo



Έλενα Χατζηαλεξάνδρου-Μιμή Ντενίση/ NDP Photo

Θανάσης Πατριαρχέας, Αποστόλης Τότσικας/ NDP Photo

Ζωή Κρονάκη/ NDP Photo

Χριστίνα Βραχάλη/ NDP Photo

Κατερίνα Στικούδη/ NDP Photo

Δήμητρα Ματσούκα/ NDP Photo

Ντάνη Γιαννακοπούλου/ NDP Photo

Έμιλυ Κολιανδρή, Χρήστος Λούλης/ NDP Photo

Ιωάννης Παπαζήσης/ NDP Photo

Κωνσταντίνα Κλαψινού, Μαρία Κωνσταντάκη/ NDP Photo



Σταύρος Σβήγκος, Θοδωρής Αθερίδης/ NDP Photo

Στεφανία Γουλιώτη, Φωτεινή Αθερίδου/ NDP Photo

Κρατερός Κατσούλης, Μαρία Ηλιάκη/ ΝDP Photo

Τζένη Μελιτά, Φώτης Σεργουλόπουλος/ NDP Photo