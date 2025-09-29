Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Το βράδυ της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών» στο event.
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά το νέο ενημερωτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα, αλλά και οι σειρές μυθοπλασίας που θα προβληθούν στην ΕΡΤ και το Ertflix.
Στην παρουσίαση του νέου προγράμματος της ΕΡΤ παρευρέθηκαν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες και δημόσια πρόσωπα — μεταξύ αυτών η Ζωή Κρονάκη, η Τζένη Μελιτά με τον Φώτη Σεργουλόπουλο, ο Κρατερός Κατσούλης με τη Μαρία Ηλιάκη, η Στεφανία Γουλιώτη και η Φωτεινή Αθερίδου, η Μιμή Ντενίση, η Κωνσταντίνα Κλαψινού, η Μαρία Κωνσταντάκη, η Έμιλυ Κολιανδρή με τον Χρήστο Λούλη, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Θανάσης Πατριαρχέας, ο Αποστόλης Τότσικας, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, η Μαρία Κοζάκου και η Κατερίνα Λέχου.
Δες φωτογραφίες:
