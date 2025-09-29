Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Πλήθος καλλιτεχνών στο event

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency /ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το βράδυ της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών» στο event.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά το νέο ενημερωτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα, αλλά και οι σειρές μυθοπλασίας που θα προβληθούν στην ΕΡΤ και το Ertflix.

Στην παρουσίαση του νέου προγράμματος της ΕΡΤ παρευρέθηκαν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες και δημόσια πρόσωπα — μεταξύ αυτών η Ζωή Κρονάκη, η Τζένη Μελιτά με τον Φώτη Σεργουλόπουλο, ο Κρατερός Κατσούλης με τη Μαρία Ηλιάκη, η Στεφανία Γουλιώτη και η Φωτεινή Αθερίδου, η Μιμή Ντενίση, η Κωνσταντίνα Κλαψινού, η Μαρία Κωνσταντάκη, η Έμιλυ Κολιανδρή με τον Χρήστο Λούλη, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Θανάσης Πατριαρχέας, ο Αποστόλης Τότσικας, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, η Μαρία Κοζάκου και η Κατερίνα Λέχου.

Δες φωτογραφίες:

Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Kατερίνα Λέχου/ NDP Photo
 

Έλενα Χατζηαλεξάνδρου-Μιμή Ντενίση

 Έλενα Χατζηαλεξάνδρου-Μιμή Ντενίση/ NDP Photo

Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Θανάσης Πατριαρχέας, Αποστόλης Τότσικας/ NDP Photo

ΕΡΤ

Ζωή Κρονάκη/ NDP Photo

Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Χριστίνα Βραχάλη/ NDP Photo

Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Κατερίνα Στικούδη/ NDP Photo

Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Δήμητρα Ματσούκα/ NDP Photo

Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Ντάνη Γιαννακοπούλου/ NDP Photo

Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Έμιλυ Κολιανδρή, Χρήστος Λούλης/ NDP Photo

Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Ιωάννης Παπαζήσης/ NDP Photo

Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Κωνσταντίνα Κλαψινού, Μαρία Κωνσταντάκη/ NDP Photo
 

Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Σταύρος Σβήγκος, Θοδωρής Αθερίδης/ NDP Photo

Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Στεφανία Γουλιώτη, Φωτεινή Αθερίδου/ NDP Photo

Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Κρατερός Κατσούλης, Μαρία Ηλιάκη/ ΝDP Photo

Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ

Τζένη Μελιτά, Φώτης Σεργουλόπουλος/ NDP Photo

 

