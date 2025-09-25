Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα

Απόψε, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα, θα παρουσιαστεί η πρώτη δημοσκόπηση του Star και της GPO, μετά τη ΔΕΘ.

Στο στούντιο, ο έγκριτος Διευθυντής Ερευνών Αντώνης Παπαργύρης θα παρουσιάσει και θα αναλύσει όλα τα σημαντικά στοιχεία της έρευνας.

Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και τι αλλάζει στους συσχετισμούς δυνάμεων.

Ποια κόμματα κερδίζουν και ποια χάνουν και πώς αξιολογούν οι πολίτες τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών.

Τι καταγράφει η έρευνα για τα μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας και της διαφθοράς.

Πώς αντιδρούν οι ψηφοφόροι απέναντι στο επιχείρημα της κυβέρνησης για πολιτική σταθερότητα και πώς αντιμετωπίζουν το αίτημα της αντιπολίτευσης για πρόωρες εκλογές.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία που αποτυπώνουν τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων ανάμεσα σε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και μια κυβέρνηση συνεργασίας.



