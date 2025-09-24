Στέφανος Τσιτσιπάς: Η κάμερα τον «εντόπισε» με τη νέα του σχέση;

Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Στέφανος Τσιτσιπάς: Η κάμερα τον «εντόπισε» με τη νέα του σχέση;
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό βίντεο είδαμε το μεσημέρι της Τετάρτης στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. Αυτό είχε να κάνει με τη νέα σχέση ενός πολύ διάσημου Έλληνα, που απασχολεί συχνά τα φώτα της δημοσιότητας. 

Στέφανος Τσιτσιπάς: Η κάμερα τον «εντόπισε» με τη νέα του σχέση;

Ο λόγος για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που σύμφωνα με τα αποκλειστικά πλάνα βρέθηκε με τη νέα του σύντροφο το περασμένο Σάββατο σε γνωστό ξενοδοχείο, να παρακολουθεί τον γάμο Βρετανών στην Αθήνα.  

Ποιος προπονητής είπε πως ο Τσιτσιπάς είναι ο πιο αγύμναστος τενίστας;

Σε αυτό βλέπουμε τον διάσημο αθλητή να κρατάει τρυφερά τη νέα του σύντροφο, η οποία μοιάζει αρκετά με την πρώην του, Πάουλα Μπαντόσα.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Η κάμερα τον «εντόπισε» με τη νέα του σχέση;

Θυμίζουμε ότι διεθνής τενίστας έκανε τη βόλτα του το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, παρέα με τη φημολογούμενη νέα του σύντροφο.

Τσιτσιπάς: «Τσακωνόμαστε αν ο γάμος θα γίνει στην Ισπανία ή την Ελλάδα»

Σύμφωνα με όσα έχουνε γίνει γνωστά, το ζευγάρι επισκέφθηκε τον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών, και εκεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς φωτογραφήθηκε στο μπαλκόνι με φόντο τον ναό του Ολυμπίου Διός.

Η βόλτα συνεχίστηκε στον Εθνικό Κήπο κι εκεί πολλοί έσπευσαν να τον χαιρετήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του, με τον ίδιο να δείχνει ιδιαίτερα ευδιάθετος.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Η κάμερα τον «εντόπισε» με τη νέα του σχέση;

Ξεχώρισε, μάλιστα, μια αναμνηστική φωτογραφία που έβγαλε με έναν ηλικιωμένο κύριο.

Η ξανθιά καλλονή, φαίνεται ότι του έχει κλέψει την καρδιά μετά τον χωρισμό του από την Πάουλα Μπαντόζα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
ΠΑΟΥΛΑ ΜΠΑΝΤΟΣΑ
