Ηρώ Μουκίου: Η εξομολόγηση για τον όγκο στον νωτιαίο μυελό

Τι είπε στην Κατερίνα Καινούργιου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.25 , 16:43 Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος
24.09.25 , 16:32 Ποια αθλητική δημοσιογράφος θέλει να γίνει πρόεδρος ομάδας;
24.09.25 , 16:32 Ντάλας: Πυροβολισμοί σε κέντρο κράτησης μεταναστών - 3 τραυματίες
24.09.25 , 16:09 Τατιάνα Στεφανίδου: Οι φήμες για παραίτησή της και η απάντηση του ΣΚΑΪ
24.09.25 , 16:02 Πέτρος Καρσιώτης: «Είχα μελάνωμα στο στήθος... έπεσα σε κατάθλιψη»
24.09.25 , 15:59 Τι Λέει Ο Ψυχολόγος Δομής Για Βιασμό Αθλητή Special Olympics
24.09.25 , 15:56 Μουρτζούκου: Πώς Έμπαινε Κρυφά Στο Σπίτι Της Πόπης
24.09.25 , 15:52 Ξέσπασε η σύζυγος του Ντα Κόστα: «Τον άφησαν τέσσερις μέρες να σαπίσει»
24.09.25 , 15:32 To trendy χρώμα για το Φθινόπωρο-Χειμώνα 2025-2026
24.09.25 , 15:28 Κοντογεώργη: Τι λέει για τις φήμες περί σχέσης με τον Μάριο Καπότση
24.09.25 , 15:09 Στέφανος Τσιτσιπάς: Η κάμερα τον «εντόπισε» με τη νέα του σχέση;
24.09.25 , 15:05 Ο Πάνος Κοκκινόπουλος απαντά για τη νέα σειρά και τη Ρούλα Πισπιρίγκου
24.09.25 , 14:53 Mπάσκετ: Αυτές είναι οι νέες φανέλες των ερυθρόλευκων
24.09.25 , 14:47 Ηρώ Μουκίου: Η εξομολόγηση για τον όγκο στον νωτιαίο μυελό
24.09.25 , 14:40 Πάτρα: Αστυνομικός ξυλοκόπησε τον αδελφό του κι εξαφανίστηκε
Τατιάνα Στεφανίδου: Οι φήμες για παραίτησή της και η απάντηση του ΣΚΑΪ
Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
Πήγαινε για βάρδια ο 20χρονος ναυτικός που σκοτώθηκε - Πώς έγινε η τραγωδία
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Ξέσπασε η σύζυγος του Ντα Κόστα: «Τον άφησαν τέσσερις μέρες να σαπίσει»
Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Στέφανος Τσιτσιπάς: Η κάμερα τον «εντόπισε» με τη νέα του σχέση;
Γνωστός τραγουδιστής θα γίνει πρώτη φορά μπαμπάς - Έγκυος η σύντροφός του!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της είχε περάσει πριν από πολλά χρόνια η Ηρώ Μουκίου όταν είχε βρεθεί ένας όγκος στον νωτιαίο μυελό.

H ηθοποιός αναφέρθηκε, επίσης, στην πίστη της και ότι με την προσευχή πήρε δύναμη, ώστε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση.

«Μετά το πρόβλημα της υγείας μου, νηστεύω, επισκέπτομαι την εκκλησία, κοινωνώ και προσπαθώ να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Αυτός ο όγκος ήταν στην σπονδυλική στήλη, δηλαδή η κακοήθεια που δεν διαπιστώθηκε, έπρεπε να γίνει ένα χειρουργείο 12ωρο. Υπέγραψα ότι δε θα μείνω τυφλή, κουτσή, ανάπηρη, γιατί είναι ένας όγκος μέσα στον νωτιαίο μυελό. Δεν είναι απλό πράγμα», είπε η Ηρώ Μουκίου.

Και πρόσθεσε: «Βέβαια τα χειρότερα, αλλά και πάλι υπήρχε ένας κίνδυνος και προσευχόμουν πάρα πολύ. Η προσευχή μου έδωσε δύναμη να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση και το παιδί ήταν 5-6 χρονών, ένας παράγων πιο επιβαρυντικός για το τι θα γίνει το παιδί αυτό. Δεν χάνω την πίστη μου με όλες τις δοκιμασίες».

Ηρώ Μουκίου: Η εξομολόγηση για τον όγκο στον νωτιαίο μυελό

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΡΩ ΜΟΥΚΙΟΥ
 |
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top