Ηρώ Μουκίου: Η εξομολόγηση για τον όγκο στον νωτιαίο μυελό

Μία σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της είχε περάσει πριν από πολλά χρόνια η Ηρώ Μουκίου όταν είχε βρεθεί ένας όγκος στον νωτιαίο μυελό.

H ηθοποιός αναφέρθηκε, επίσης, στην πίστη της και ότι με την προσευχή πήρε δύναμη, ώστε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση.

«Μετά το πρόβλημα της υγείας μου, νηστεύω, επισκέπτομαι την εκκλησία, κοινωνώ και προσπαθώ να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Αυτός ο όγκος ήταν στην σπονδυλική στήλη, δηλαδή η κακοήθεια που δεν διαπιστώθηκε, έπρεπε να γίνει ένα χειρουργείο 12ωρο. Υπέγραψα ότι δε θα μείνω τυφλή, κουτσή, ανάπηρη, γιατί είναι ένας όγκος μέσα στον νωτιαίο μυελό. Δεν είναι απλό πράγμα», είπε η Ηρώ Μουκίου.

Και πρόσθεσε: «Βέβαια τα χειρότερα, αλλά και πάλι υπήρχε ένας κίνδυνος και προσευχόμουν πάρα πολύ. Η προσευχή μου έδωσε δύναμη να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση και το παιδί ήταν 5-6 χρονών, ένας παράγων πιο επιβαρυντικός για το τι θα γίνει το παιδί αυτό. Δεν χάνω την πίστη μου με όλες τις δοκιμασίες».