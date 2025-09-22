Ρέμος: «Δεν υπάρχει το τέλειο ζευγάρι. Η κόρη μου είναι η ζωή μου ολόκληρη»

Για τη σχέση του με την Υβόννη Μπόσνιακ και την κόρη τους, που για τον τραγουδιστή είναι η απόλυτη προτεραιότητα, μίλησε ο Αντώνης Ρέμος. Παρόλο που δεν αναφέρεται συχνά στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή και σπάνια δίνει συνεντεύξεις, ο τραγουδιστής άνοιξε την καρδιά του στον καλό του φίλο Γιώργο Λιάγκα, πριν τη συναυλία του στο Ηρώδειο.

Αντώνης Ρέμος - Υβόννη Μπόσνιακ στο Καλλιμάρμαρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Είμαι 7 χρόνια παντρεμένος (σ.σ με την Υβόννη) και 15 στο σύνολο. Δεν υπάρχει το τέλειο ζευγάρι. Οι ζωές μας είναι άθλος. Αυτό που ζούσαν οι γονείς μας, οι εποχές με 20 -30- 40 χρόνια γάμου θεωρώ ότι έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Είναι σπάνιο το να μπορέσει ένα ζευγάρι να αντέξει πάνω από 10- 15 χρόνια», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Στη συνέχεια, μίλησε για το μυστικό της δικής τους σχέσης, τονίζοντας πως σημασία έχει μια σχέση να είναι ποιοτική κι όχι το πόσο κρατάει. «Το μυστικό μας είναι το να βλέπεις κάθε μέρα ότι σήμερα ζούμε κι αύριο δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αν πάμε με το τι θα κάνουμε του χρόνου και το αν θα είμαστε μαζί στα γεράματα … αυτό θα είναι ευχής έργον, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Μακάρι οι σχέσεις των ανθρώπων να κρατάνε για πάντα. Σημασία δεν έχει το πόσο κρατάνε, αλλά το πώς κρατάνε, αν είναι ποιοτικές. Το θέμα είναι το ζευγάρι να έχει μια σωστή σχέση, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά στη μέση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Ρέμος.

Υβόννη Μπόσνιακ - Αντώνης Ρέμος στη Ρόδο, το 2010/ NDP

Όσον αφορά στην κόρη του και τον ρόλο του ως πατέρα, είπε: «Δεν πιστεύω ότι έχω αλλάξει τις συνήθειες μου από όταν έγινα πατέρας, απλά προσαρμόστηκα σε έναν άλλο τρόπο ζωής, γιατί όταν έχεις παιδιά πρέπει πρώτα να είναι ευχαριστημένα τα παιδιά σου για να περνάς κι εσύ καλά».

«Η κόρη μου, Ελένη, είναι η ζωή μου ολόκληρη, είναι η προτεραιότητα μου. Χωρίς ερώτηση αν θα έκανα τα πάντα για την κόρη μου, είναι ο μόνος άνθρωπος που πραγματικά μπαίνεις μπροστά στον θάνατο, δεν το σκέφτεσαι καν», κατέληξε ο τραγουδιστής.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον θρησκευτικό του γάμο στις 15 Σεπτεμβρίου του 2018, μετά από 10 χρόνια σχέσης. Η κόρη τους, Ελένη γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2015 και ήταν παρούσα στον γάμο των γονιών της.