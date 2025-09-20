Ελένη Μενεγάκη: «Κάθε τέλος ταξιδιού, η αρχή του επόμενου»

Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στο Εδιμβούργο

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μπορεί να απέχει από την τηλεόραση, όμως η Ελένη Μενεγάκη δεν έχει απομακρυνθεί στιγμή από τα social media και τη σχέση που έχει «χτίσει» με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ελένη Μενεγάκη: Στο αεροδρόμιο με την κόρη της, Λάουρα!

 Η  παρουσιάστρια απολαμβάνει στο έπακρο το διάλειμμά της από τα πλατό , γεμίζοντας τον χρόνο της με ταξίδια, νέες εικόνες και χαλαρές στιγμές με φόντο εντυπωσιακά τοπία.

Η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο: «Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό… »

Πρόσφατα, βρέθηκε στο Εδιμβούργο, μια πόλη που φημίζεται για την αρχιτεκτονική, την κουλτούρα και την ιδιαίτερη αύρα της. Η Ελένη δεν παρέλειψε να μοιραστεί τις εντυπώσεις της μέσα από το προφίλ της στο Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες που αποπνέουν ηρεμία, στιλ και ταξιδιωτική διάθεση.

Πριν από λίγες ημέρες ανέβασε σχετικά στιγμιότυπα απ΄ το ταξίδι της και χθες, Παρασκευή 19/9 πρόσθεσε ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα από τη βόλτα της στους δρόμους του Εδιμβούργου.

«Κάθε τέλος ταξιδιού είναι η αρχή για το επόμενο!», σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Ελένη Μενεγάκη: Δώρισε 61 βιβλία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας

ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
