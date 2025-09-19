Νεκρός σε τροχαίο 46χρονος ηθοποιός - Eίχε παίξει στο «Grey's anatomy»

Τη ζωή του έχασε σε τροχαίο ο ηθοποιός και φωτογράφος, Brad Everett Young, σε ηλικία 46 ετών.

Ο Young οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο 134 του Λος Άντζελες, αργά το βράδυ της Κυριακής, όταν το αυτοκίνητό του χτυπήθηκε από άλλο όχημα που πήγαινε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Ο οδηγός του άλλου οχήματος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται.

Ο ηθοποιός είχε δει μια ταινία και οδηγούσε μόνος του στον αυτοκινητόδρομο 134, δήλωσε ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Paul Christensen, στο «The Hollywood Reporter».

Ο 46χρονος ήταν γνώριμο πρόσωπο σε πρεμιέρες, γκαλά και απονομές βραβείων. Το φωτογραφικό του χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε έργα ή φωτογραφίσεις για το «The Hollywood Reporter», το «Vanity Fair», τη «Vogue», το «Elle», το «Harper's Bazaar», το «People, το «Variety» κι άλλες εκδόσεις.

O Brad Everett Young στην πρεμιέρα "Fool's Paradise", τον Μάιο του 2023/ Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Ως ηθοποιός, ξεκινώντας στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Brad Everett Young είχε μικρούς ρόλους σε επεισόδια σειρών, όπως:

Boy Meets World

Felicity

Grey’s Anatomy

και Numb3rs

καθώς και σε μεγάλου μήκους ταινίες όπως:

Love & Basketball (2000)

Άγγελοι του Τσάρλι (2000)

Jurassic Park III (2001)

I Love You, Man (2009)

The Artist (2011)

και Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2017)

Ο Υoung ίδρυσε επίσης το «Dream Loud Official», μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην αποκατάσταση και διατήρηση μουσικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων σε σχολεία σε όλη τη χώρα. Στόχος του ήταν να εμπνεύσει μαθητές, δασκάλους και καλλιτέχνες και να υπενθυμίσει στις κοινότητες ότι «η δημιουργικότητα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ουσιαστικό μέρος της εκπαίδευσης».

«Το πάθος του Brad τόσο για τις τέχνες όσο και για τους ανθρώπους πίσω από αυτές ήταν απαράμιλλο», δήλωσε ο Christensen σε μια δήλωση. «Έζησε την αποστολή του να διατηρεί τη δημιουργικότητα ζωντανή και η κληρονομιά του θα συνεχιστεί μέσω του Dream Loud Official», πρόσθεσε.

Γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου 1979 στο Ντάνβιλ της Βιρτζίνια και ήταν το μεσαίο παιδί της οικογένειας. Είχε άλλα δύο αδέλφια. Αφού αποφοίτησε από το Λύκειο Τσάταμ και το Πανεπιστήμιο Άβερετ πήγε στο Λος Άντζελες με σκοπό να φοιτήσει σε ιατρική σχολή, αλλά άλλαξε πορεία για να ακολουθήσει την υποκριτική.

«Το Λος Άντζελες ήταν ακριβώς το μέρος όπου μπορούσα να πάρω αυτές τις αποφάσεις με όλες τις ευκαιρίες εργασίας που προσέφερε η πόλη», είχε πει σε συνέντευξή του, το 2015.