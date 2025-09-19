Εριέττα Κούρκουλου: «Έκανα τατουάζ την προσωπογραφία του πατέρα μου»

Η Εριέττα Κούρκουλου μίλησε για τα τατουάζ που έχει κάνει για τον πατέρα της, Νίκο Κούρκουλο, που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2007 όταν εκείνη ήταν 14 ετών.

Η κόρη της Μαριάννας Λάτση και του Νίκου Κούρκουλου μίλησε στην εκπομπή «Μαμά-δες» και τη Χριστίνα Φλαμπούρη:

«Όταν ήμουν 14 ετών είχα κάνει ένα τατουάζ μικρό για τον πατέρα μου, γιατί χρειαζόμουν και άδεια από τη μαμά μου. Τότε είχα κάνει τα αρχικά του ονόματός του. Όταν έκλεισα τα 18 πήγα και έκανα την προσωπογραφία του σε ένα τατουατζίδικο στο Λονδίνο».

Στο δεξί της χέρι από τη μέσα πλευρά έχει κάνει τατουάζ το πρόσωπο του πατέρα της / Φωτογραφία: Instagram

H Εριέττα έχει μεγάλη αδυναμία στην οικογένειά της και σε κάθε ευκαιρία αναφέρει τους γονείς της. Μάλιστα, έχει κάνει τατουάζ και το πρόσωπο της μητέρας της, Μαριάννας Λάτση και του μεγαλύτερου αδελφού της Πάρη.

Η Εριέττα Κούρκουλου με τη μητέρα της, Μαριάννα Λάτση - Στο χέρι της φαίνεται το πρόσωπο της μητέρας της / Φωτογραφία: Instagram

Άλκης Κούρκουλος- Εριέττα Κούρκουλου Λάτση- Μαριάννα Λάτση- Νίκος Κούρκουλος στην Επίδαυρο το 2004, Eurokinissi Mπουγιώτης Βαγγέλης

Ο Νίκος Κούρκουλος έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου 2007. Το 2001 ο ηθοποιός είχε διαγνωσθεί με καρκίνο στον ρινοφάρυγγα. Παρά τα προβλήματα υγείας, συνέχιζε να αγωνίζεται για το Εθνικό Θέατρο. Ο Νίκος Κούρκουλος απέκτησε τέσσερα παιδιά. Με την πρώτη του σύζυγο, Μελίτα Κουτσογιάννη - Κούρκουλου, απέκτησαν τον Άλκη Κούρκουλο (Αλκίνοος) και τη Μελίτα Κούρκουλου - Κυριακοπούλου.

Το 1987 χώρισε από την πρώτη του γυναίκα και το 2003 παντρεύτηκε τη Μαριάννα Λάτση, με την οποία απέκτησε την Εριέττα Κούρκουλου- Λάτση (1993) και τον Φίλιππο Κούρκουλο-Λάτση (1998).