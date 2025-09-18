«Είναι φρικτό!»: Χαμός στα social για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνιας Τραμπ

Μετά το καπέλο, σχολίασαν και την εμφάνισή της στο δείπνο στο Ουίνδσορ

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Eικόνες από την πρώτη μέρα της επίσημης επίσκεψης του ζεύγους Τραμπ στη Μεγάλη Βρετανία/ βίντεο ΑΡ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, «τραβά» τα φλας των φωτογράφων σε κάθε της δημόσια εμφάνιση. Τόσο η εξωτερική της εικόνα όσο και οι στιλιστικές επιλογές της με κομμάτια υψηλής ραπτικής συγκεντρώνουν πάντα το ενδιαφέρον των ειδικών της μόδας αλλά και του κόσμου. 

Βασίλισσα Καμίλα, Βασιλιάς Κάρολος, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο επίσημο δείπνο στο Oυίνσδορ(Aaron Chown/PA via AP, Pool)

Βασίλισσα Καμίλα, Βασιλιάς Κάρολος, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο επίσημο δείπνο στο Oυίνσδορ(Aaron Chown/PA via AP, Pool)

Ωστόσο, η Μελάνια μάλλον είχε μια «ατυχή» στιλιστική επιλογή κατά την επίσημη επίσκεψη με τον σύζυγό της στη Μεγάλη Βρετανία. Το μακρύ κίτρινο φόρεμα με κάτω τους ώμους που επέλεξε για το επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνσδορ, δε σχολιάστηκε θετικά. Πολλοί είπαν ότι ούτε το χρώμα, ούτε το στιλ ταίριαζε στην επίσημη αυτή περίσταση. 

«Αγαπώ τη Μελάνια, αλλά αυτό το φόρεμα είναι φρικτό πάνω της και ακατάλληλο, πολύ απλό για ένα επίσημο δείπνο» έγραψε ένας χρήστης στο διαδίκτυο. «Γιατί η Μελάνια ντύθηκε σαν μπανάνα;», ανέφερε ένας άλλος.  «Ω, Θεέ μου. Το φόρεμα της Μελάνια είναι φρικτό! Μοιάζει με ένα γιγάντιο πασχαλινό αυγό ή κάτι τέτοιο με αυτό το καναρινί κίτρινο και τη μωβ ζώνη» σχολίασε ένας τρίτος.

Βασίλισσα Καμίλα, Βασιλιάς Κάρολος, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο επίσημο δείπνο στο Oυίνσδορ (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

Βασίλισσα Καμίλα, Βασιλιάς Κάρολος, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο επίσημο δείπνο στο Oυίνσδορ (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

Το κρεπ φόρεμα με κάτω τους ώμους, στο κίτρινο χρώμα του ηλιοτρόπιου, ήταν του οίκου Carolina Herrera.

Η Μελάνια Τραμπ με το κίτρινο φόρεμα στο επίσημο δείπνο στο Oυίνσδορ (Aaron Chown/PA via AP, Pool)

Η Μελάνια Τραμπ με το κίτρινο φόρεμα στο επίσημο δείπνο στο Oυίνσδορ (Aaron Chown/PA via AP, Pool)

Το είχε συνδυάσει με μια στενή ζώνη σε λιλά απόχρωση με αγκράφα, που τόνιζε τη μέση της. Οι γόβες της ήταν σε απόχρωση ψυχρού λιλά του σχεδιαστή Manolo Blahnik.

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ με το κίτρινο φόρεμα στο επίσημο δείπνο στο Oυίνσδορ (Aaron Chown/PA via AP, Pool)

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ με το κίτρινο φόρεμα στο επίσημο δείπνο στο Oυίνσδορ (Aaron Chown/PA via AP, Pool)

Κάποιοι μάλιστα, είπαν ότι το μήκος του φορέματος ήταν πολύ μακρύ και ακουμπούσε στο πάτωμα. Τα παπούτσια της φάνηκαν χάρη στο σκίσιμο που υπήρχε από τη μια πλευρά του φορέματος κι έφτανε στο ύψος του γόνατου.

Βασίλισσα Καμίλα και Μελάνια Τραμπ με το κίτρινο φόρεμα στο επίσημο δείπνο στο Oυίνσδορ (Anna Moneymaker/Pool Photo via AP)

Βασίλισσα Καμίλα και Μελάνια Τραμπ με το κίτρινο φόρεμα στο επίσημο δείπνο στο Oυίνσδορ (Anna Moneymaker/Pool Photo via AP)

Ορισμένοι βέβαια, σχολίασαν πως το κίτρινο είναι το χρώμα της αισιοδοξίας και πως ίσως ήθελε κάτι πιο χαρούμενο για την περίσταση, ενώ κάποιος επισήμανε πως τα φλας των φωτογράφων έκαναν το χρώμα του φορέματος να φαίνεται πιο έντονο. 

Επίσημο δείπνο για το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ στο Oυίνσδορ (Yui Mok/PA via AP, Pool Photo via AP)

Επίσημο δείπνο για το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ στο Oυίνσδορ (Yui Mok/PA via AP, Pool Photo via AP)

Σε all time classic επιλογές κινήθηκε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ κατά την υποδοχή του προεδρικού ζεύγους στο κάστρο του Ουίνσδορ από τη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας. 

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο παρεκκλήσι του St George's στο κάστρο του Ουίνσδορ (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο παρεκκλήσι του St George's στο κάστρο του Ουίνσδορ (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Η Μελάνια Τραμπ ξεκίνησε την πρώτη μέρα της επίσημης επίσκεψης, φορώντας ένα διαχρονικό σκούρο γκρι κοστούμι υψηλής ραπτικής, του οίκου Christian Dior, με ασορτί γόβες. Το κοστούμι αποτελείτο από μεσάτο σταυρωτό blazer και pencil midi φούστα. 

Αυτό που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το μάλλινο καπέλο, σε βιολετί απόχρωση, το οποίο είχε φαρδύ γείσο. Ήταν τόσο φαρδύ που με δυσκολία φαινόταν το πρόσωπό της και σίγουρα όχι τα μάτια της. 

«Είναι φρικτό!»: Χαμός στα social για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνιας Τραμπ

(Chris Jackson/Pool Photo via AP)

Θύμισε μάλιστα σε πολλούς το καπέλο που φορούσε με φαρδύ γείσο στην ορκωμοσία του συζύγου της.

Μελάνια Τραμπ στο κάστρο του Ουίνσδορ (Andrew Matthews/PA via AP, Pool)

Μελάνια Τραμπ στο κάστρο του Ουίνσδορ (Andrew Matthews/PA via AP, Pool)

Πάντως σύμφωνα με τη Marian Kwei, στυλίστρια διασημοτήτων και συνεργάτιδα της Vogue, η επιλογή του καπέλου της Μελάνια δεν είναι καθόλου τυχαία.

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο κάστρο του Ουίνσδορ (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο κάστρο του Ουίνσδορ (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

«Το καπέλο με το φαρδύ γείσο που κρύβει το πρόσωπό της δείχνει μια στάση, που θέλει όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στον σύζυγό της και την ατζέντα του όσο βρίσκεται εκεί», επισήμανε η Kwei στο BBC.

