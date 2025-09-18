Στο νοσοκομείο η Μπέλα Χαντίντ: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας

Φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο μοιράστηκε στο Instagram η Μπέλα Χαντίντ, η οποία συνεχίζει τη δύσκολη μάχη της με τη νόσο του Lyme.

Στις εικόνες που δημοσίευσε, το 28χρονο μοντέλο εμφανίζεται σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητάς της μέσα στο νοσοκομείο.

Στην πρώτη εικόνα την βλέπουμε ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι με ορό στο χέρι, ενώ σε άλλη εικόνα φαίνεται να καλύπτει το στόμα της με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μπέλα Χαντίντ έγραψε: «Συγγνώμη που πάντα εξαφανίζομαι, σας αγαπώ».

Η αδελφή της, Τζίτζι Χαντίντ, ήταν από τις πρώτες που της έστειλαν μήνυμα υποστήριξης γράφοντας: «Σ’ αγαπώ! Ελπίζω να νιώσεις τόσο δυνατή και καλά όσο σου αξίζει, σύντομα!!!!!!». Η μητέρα τους, Γιολάντα Χαντίντ, σχολίασε με τη φράση: «Πολεμίστρια του Lyme».

Η ασθένεια την ταλαιπωρεί από το 2012 και κατά καιρούς βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Τι είναι η νόσος Lyme και πώς μεταδίδεται

Η νόσος Lyme είναι η πιο κοινή ασθένεια που μεταδίδεται από τσίμπημα εντόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προκαλείται συνήθως από το βακτήριο Borrelia burgdorferi και πιο σπάνια από το βακτήριο Borrelia mayonii.

Τα τσιμπούρια υπάρχουν κυρίως σε δασικές και θαμνώδεις περιοχές με ψηλή χλόη και μέσα σε σωρούς φύλλων, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Εντοπίζουν τους υποψήφιους ξενιστές τους από την αναπνοή, την μυρωδιά και την θερμοκρασία του σώματος, την υγρασία, τις δονήσεις, ακόμη και από την σκιά τους σε ορισμένες περιπτώσεις. Επειδή είναι ανίκανα να πετάξουν ή να πηδήξουν, περιμένουν στις άκρες ψηλών φύλλων χλόης ή στους θάμνους να περάσει κάποιος για να σκαρφαλώσουν πάνω του.

Φορείς μεταδοτικών ασθενειών όπως η νόσος Lyme και ο ιός Powassan, τα τσιμπούρια είναι ξενιστές βακτηρίων που τρέφονται με αίμα θηλαστικών και μπορούν να τα μεταδώσουν και στον άνθρωπο, γι’ αυτό δεν είναι να τα παίρνει κανείς αψήφιστα.