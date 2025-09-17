Θεοδωρίδου: Ντουέτο με την κόρη της Ανδριάννα σε τραγούδι του Γιάννη Πάριου

Το σχόλιο της Ελένης Μενεγάκη

«Τα θαλασσινά του Πάριου»: Όσα έγιναν στην παρουσίαση του νέου δίσκου του Γιάννη Πάριου/ βίντεο από Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Νατάσα Θεοδωρίδου δε σταματά να μοιράζεται με τους followers της στιγμές από την καθημερινότητά της, και κάθε της ανάρτηση γίνεται αμέσως θέμα συζήτησης.

Ανδριάννα Φουστάνου: Οι ευχές της Θεοδωρίδου και οι σπάνιες φωτογραφίες της

 

Αυτή την περίοδο, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή με τον Σάκη Ρουβά για τις πολυαναμενόμενες live εμφανίσεις τους, η τραγουδίστρια αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά τηςκαι συγκεκριμένα στις δύο αγαπημένες της κόρες, την Ανδριάννα και τη Χριστιάνα.

Ο Γιάννης Πάριος τραγούδησε τα «Θαλασσινά» του - Ποιοι ήταν εκεί;

Η μουσική είναι κάτι που τις ενώνει, και η Νατάσα δεν χάνει ευκαιρία να το δείχνει. Σε ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε, τραγουδά μαζί με την Ανδριάννα το αγαπημένο κομμάτι του Γιάννη Πάριου, «Χωρίς εσένα δεν υπάρχω», συγκεντρώνοντας αμέτρητα θετικά σχόλια.

 

Ανάμεσα σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν ήταν και η καλή της φίλη και κουμπάρα, Ελένη Μενεγάκη, η οποία έγραψε με ενθουσιασμό:
«Μπράβο ρε κορίτσια! Υπέροχες στιγμές που τις μοιράζεστε μαζί μας! Φιλιά και στις δυο».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
