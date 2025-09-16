Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Στο μυαλό μου είμαι 30, στο σώμα μου είμαι 80»

Το 2018, με την κυκλοφορία της τελευταίας του ταινίας Ο κύριος και το όπλο, το Star κι η Έλγκα Νταϊφα εξασφάλισαν αποκλειστικές δηλώσεις του Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Όπως είχε πει ο μεγάλος Αμερικανός σταρ που τότε ήταν 82 ετών: «Στο μυαλό μου είμαι 30, στο σώμα μου είμαι 80. Πρέπει να αποδεχτείς την πραγματικότητα... είμαι στον κινηματογράφο από τα 21 μου... είναι αρκετό!», ακούμε τον αείμνηστο ηθοποιό να παραδέχεται στην κάμερα.

«Πιστεύω ότι είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, γεμάτος ζωή και ρίσκο που απολαμβάνει τον κίνδυνο», είχε πει για τον χαρακτήρα του Φόρεστ Τάκερ που υποδύθηκε στο κύκνειο άσμα του.

Ο Ρέντφορντ κοίταξε λοξά τον φακό στο Κεντρί. Έγινε ιδανικός ήρωας του Φιτζέραλντ στον Υπέροχο Γκάτσμπι. Ξεσκέπασε το σκάνδαλο Watergate στο Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Στην Ανήθικη πρόταση πλήρωσε ένα εκατομμύριο δολάρια για ένα ροζ βράδυ.

Στις 78 ταινίες του, ο Ρέντφορντ ακύρωσε την αυτονόητη εικόνα του. Πέταξε τη χρυσόσκονη και κέρδισε το σεβασμό. Το τελευταίο φιλμ της ζωής του ήταν το, Ο κύριος και το όπλο.