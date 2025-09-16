Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Στο μυαλό μου είμαι 30, στο σώμα μου είμαι 80»

Όσα είχε πει ο Αμερικανός σταρ στο Star και την Έλγκα Νταϊφά το 2018

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 20:44 Εκνευρισμένος ο Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν πληρώνομαι για το TikTok»
16.09.25 , 20:34 Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για μια θέση πάρκιγνκ!
16.09.25 , 20:34 To βίντεο με τον λύκο που επιτέθηκε σε 5χρονη σε παραλία της Χαλκιδικής!
16.09.25 , 20:32 Κατερίνα Διδασκάλου: Ο λόγος που συγκινήθηκε στον «αέρα»!
16.09.25 , 20:03 Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες -Το ποινικό παρελθόν του
16.09.25 , 20:03 Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για την ονομαστική εορτή της κόρης της, Μελίνας
16.09.25 , 20:02 Citroen: Με δυο εξαίρετους οδηγούς στην Formula E
16.09.25 , 19:32 Νέα απάτη: Παριστάνουν τον ΕΦΚΑ για να αδειάσουν λογαριασμούς
16.09.25 , 19:30 Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Στο μυαλό μου είμαι 30, στο σώμα μου είμαι 80»
16.09.25 , 19:05 Άνοιξαν τα σχολεία αλλά απουσιάζουν 18.000 εκπαιδευτικοί
16.09.25 , 19:03 Aεροδιακομιδή Ασθενή Mε Super Puma Από Το Crown Iris
16.09.25 , 18:40 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!
16.09.25 , 18:37 Βίντεο με την επίθεση αρκούδας: Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
16.09.25 , 18:28 Όλα όσα έρχονται στο 1ο Greek Fashion Festival
16.09.25 , 18:23 Δένδιας από Καβύλη Έβρου: Η ελευθερία και η ανεξαρτησία δεν είναι δεδομένες
Άση Μπήλιου: Εξάγωνο Αφροδίτης - Άρη: Πώς επηρεάζει τα 12 ζώδια;
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Η πρώτη κοινή φωτογραφία του ζευγαριού!
Βίντεο με την επίθεση αρκούδας: Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
To βίντεο με τον λύκο που επιτέθηκε σε 5χρονη σε παραλία της Χαλκιδικής!
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Οι τραγικές απώλειες των δύο γιων του
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Κατερίνα Διδασκάλου: Ο λόγος που συγκινήθηκε στον «αέρα»!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το 2018, με την κυκλοφορία της τελευταίας του ταινίας Ο κύριος και το όπλο, το Star κι η Έλγκα Νταϊφα εξασφάλισαν αποκλειστικές δηλώσεις του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Οι τραγικές απώλειες των δύο γιων του

Όπως είχε πει ο μεγάλος Αμερικανός σταρ που τότε ήταν 82 ετών: «Στο μυαλό μου είμαι 30, στο σώμα μου είμαι 80. Πρέπει να αποδεχτείς την πραγματικότητα... είμαι στον κινηματογράφο από τα 21 μου... είναι αρκετό!», ακούμε τον αείμνηστο ηθοποιό να παραδέχεται στην κάμερα. 

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Στο μυαλό μου είμαι 30, στο σώμα μου είμαι 80»

«Πιστεύω ότι είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, γεμάτος ζωή και ρίσκο που απολαμβάνει τον κίνδυνο», είχε πει για τον χαρακτήρα του Φόρεστ Τάκερ που υποδύθηκε στο κύκνειο άσμα του. 

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Τα Όσκαρ, οι ρόλοι κι οι απώλειες που τον στιγμάτισαν

Ο Ρέντφορντ κοίταξε λοξά τον φακό στο Κεντρί. Έγινε ιδανικός ήρωας του Φιτζέραλντ στον Υπέροχο Γκάτσμπι. Ξεσκέπασε το σκάνδαλο Watergate στο Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Στην Ανήθικη πρόταση πλήρωσε ένα εκατομμύριο δολάρια για ένα ροζ βράδυ. 

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Στο μυαλό μου είμαι 30, στο σώμα μου είμαι 80»

Στις 78 ταινίες του, ο Ρέντφορντ ακύρωσε την αυτονόητη εικόνα του. Πέταξε τη χρυσόσκονη και κέρδισε το σεβασμό. Το τελευταίο φιλμ της ζωής του ήταν το, Ο κύριος και το όπλο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ
 |
ΕΛΓΚΑ ΝΤΑΪΦΑ
 |
ROBERT REDFORD
 |
STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top