Κατερίνα Καραβάτου: Οι ευχές στην κόρη της, Αέλια για τα γενέθλιά της!

«Σε αγαπώ πέρα από εκεί που πάει ο νους».

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.09.25 , 15:47 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύτηκε η κόρη του, Μαρία Κλάρα, στην Τήνο
14.09.25 , 15:05 Διπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου
14.09.25 , 14:49 Route 360: Θα αντέξει το σκάφος τον τυφώνα που έρχεται;
14.09.25 , 14:36 Κατερίνα Καραβάτου: Οι ευχές στην κόρη της, Αέλια για τα γενέθλιά της!
14.09.25 , 14:08 Route 360: Γιάννης & Βάσω επισκέφτηκαν το χωρίο που βουλιάζει!
14.09.25 , 13:26 Σοφία Καρβέλα: Ο λόγος που δεν πήγε στη συναυλία της Άννας Βίσση
14.09.25 , 13:01 Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο
14.09.25 , 12:47 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 15/09/2025 – 21/09/2025
14.09.25 , 12:22 Αλλάζουν όλα στην Εθνική: 4+1 αποχωρήσεις, στον αέρα ο Γιάννης! Νέος ηγέτης
14.09.25 , 11:57 Άννα Βίσση: Πλήθος celebrities στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο
14.09.25 , 11:56 Θεσσαλονίκη: 36χρονη μαχαίρωσε τον Τούρκο οδηγό έξω από νυχτερινό κέντρο
14.09.25 , 11:07 Route 360: Το νησί που... χάνεται κι ο επικίνδυνος τροπικός τυφώνας!
14.09.25 , 10:46 Μάρα Ζαχαρέα - Θεόδωρος Ρουσόπουλος: Γιόρτασαν 33 χρόνια ευτυχισμένου γάμου
14.09.25 , 10:45 Αποκάλυψη: Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ συγκατοικούσε με τρανς
14.09.25 , 10:22 Ελένη Μενεγάκη: Μας εύχεται... καλό χειμώνα από το Εδιμβούργο!
Δράμα: Μητέρα καταγγέλλει οδηγό ΚΤΕΛ - Αποβίβασε μαθητές στα χωράφια
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Άννα Βίσση: Πλήθος celebrities στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο
Αλλάζουν όλα στην Εθνική: 4+1 αποχωρήσεις, στον αέρα ο Γιάννης! Νέος ηγέτης
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στην αυλή του σπιτιού της με τα τρία της παιδιά
Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Μάρα Ζαχαρέα - Θεόδωρος Ρουσόπουλος: Γιόρτασαν 33 χρόνια ευτυχισμένου γάμου
Κατερίνα Καραβάτου: Οι ευχές στην κόρη της, Αέλια για τα γενέθλιά της!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπαν η Κατερίνα Καραβάτου κι ο Κρατερός Κατσούλης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κόρη της Κατερίνας Καραβάτου και του Κρατερού Κατσούλη, Αέλια, έχει τα γενέθλιά της, αφου γεννήθηκε σαν σήμερα 14 χρόνια πριν.

Κατερίνα Καραβάτου: Οι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές με τα παιδιά της

Για πρώτη φορά, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφία της κόρης την οποία τη συνόδευε με τρυφερές ευχές.

Κατερίνα Καραβάτου: Οι ευχές στην κόρη της, Αέλια για τα γενέθλιά της!

«Αυτό το υπέροχο κορίτσι, η Αέλια μας, γίνεται σήμερα δεκατεσσάρων! Διάλεξε τη μουσική του ποστ (και ενέκρινε τη φωτογραφία). Διάλεξε και μένα για μαμά της και αυτό έχει γεμίσει τη ζωή μου από αγάπη, χαρά, ευθύνη, στιγμές ανεπανάληπτες, στιγμές μαγικές, αγωνίες, εκπλήξεις, γέλια, λατρεία. Με κάνει καλύτερο άνθρωπο, να προσέχω περισσότερο, να προσπαθώ να βρω λύσεις, να αντιμετωπίζω τη ζωή αλλιώς, να προοδεύω. Όλα αυτά μπορεί και τα κάνει γιατί είναι σοφή από μικρή, η ενσυναίσθηση της είναι απεριόριστη, η καλοσύνη της βαθιά, η ευαισθησία της απύθμενη και η καρδιά της χρυσή. Να ζήσεις αγάπη μου! Να είσαι δυνατή και να υπερασπιστείς τον μοναδικό εαυτό σου με όλους τους τρόπους. Να είσαι γερή και να γνωρίζεις πάντα ότι είσαι σπουδαία! Σ αγαπώ πέρα από εκεί που πάει ο νους». 

Κατερίνα Καραβάτου: Με τα παιδιά της στη συναυλία της Diana Ross

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καραβάτου

Σε πρόσφατη συνέντευξη του Κρατερού Κατσούλη στην Κατερίνα Καραβάτου, είχαν αναφέρει πόση αγάπη και αδυναμία έχουν στα παιδιά τους.

Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Ιούλιο του 2011 κι απέκτησαν δύο παιδιά: Την Αέλια, που γεννήθηκε το 2011 και τον Αρίωνα, που γεννήθηκε το 2016. 

Καραβάτου:Μίλησε για τον χωρισμό της από τον Κατσούλη

Το ζευγάρι, μετά από δέκα χρόνια γάμου, ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Αύγουστο του 2021. Παρόλο που οι δρόμοι τους χώρισαν, διατηρούν άριστες σχέσεις και δίνουν προτεραιότητα στην ανατροφή των παιδιών τους, κρατώντας τα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΑΕΛΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top