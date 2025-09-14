Κατερίνα Καραβάτου: Οι ευχές στην κόρη της, Αέλια για τα γενέθλιά της!

Η κόρη της Κατερίνας Καραβάτου και του Κρατερού Κατσούλη, Αέλια, έχει τα γενέθλιά της, αφου γεννήθηκε σαν σήμερα 14 χρόνια πριν.

Για πρώτη φορά, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφία της κόρης την οποία τη συνόδευε με τρυφερές ευχές.

«Αυτό το υπέροχο κορίτσι, η Αέλια μας, γίνεται σήμερα δεκατεσσάρων! Διάλεξε τη μουσική του ποστ (και ενέκρινε τη φωτογραφία). Διάλεξε και μένα για μαμά της και αυτό έχει γεμίσει τη ζωή μου από αγάπη, χαρά, ευθύνη, στιγμές ανεπανάληπτες, στιγμές μαγικές, αγωνίες, εκπλήξεις, γέλια, λατρεία. Με κάνει καλύτερο άνθρωπο, να προσέχω περισσότερο, να προσπαθώ να βρω λύσεις, να αντιμετωπίζω τη ζωή αλλιώς, να προοδεύω. Όλα αυτά μπορεί και τα κάνει γιατί είναι σοφή από μικρή, η ενσυναίσθηση της είναι απεριόριστη, η καλοσύνη της βαθιά, η ευαισθησία της απύθμενη και η καρδιά της χρυσή. Να ζήσεις αγάπη μου! Να είσαι δυνατή και να υπερασπιστείς τον μοναδικό εαυτό σου με όλους τους τρόπους. Να είσαι γερή και να γνωρίζεις πάντα ότι είσαι σπουδαία! Σ αγαπώ πέρα από εκεί που πάει ο νους».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καραβάτου

Σε πρόσφατη συνέντευξη του Κρατερού Κατσούλη στην Κατερίνα Καραβάτου, είχαν αναφέρει πόση αγάπη και αδυναμία έχουν στα παιδιά τους.

Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Ιούλιο του 2011 κι απέκτησαν δύο παιδιά: Την Αέλια, που γεννήθηκε το 2011 και τον Αρίωνα, που γεννήθηκε το 2016.

Το ζευγάρι, μετά από δέκα χρόνια γάμου, ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Αύγουστο του 2021. Παρόλο που οι δρόμοι τους χώρισαν, διατηρούν άριστες σχέσεις και δίνουν προτεραιότητα στην ανατροφή των παιδιών τους, κρατώντας τα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.