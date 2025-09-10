Αιφνιδιάστηκε on stage: Η έκπληξη που δέχτηκε η Κατερίνα Λιόλιου

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Βεάκειο

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Λιόλιου χάρισε μία συναρπαστική βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και συναίσθημα στο κατάμεστο Βεάκειο θέατρο Πειραιά, ενώ δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, μεταξύ των οποίων η χρυσή απονομή για το album «Το Δικό Μου DNA».

Αιφνιδιάστηκε on stage: Η έκπληξη που δέχτηκε η Κατερίνα Λιόλιου

 

Η ροκ ντίβα του λαϊκού τραγουδιού, στην πρώτη της μεγάλη συναυλία στην Αθήνα, έδωσε όπως πάντα τον καλύτερό της εαυτό και γνώρισε την αποθέωση. Με το ερμηνευτικό πάθος της και την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία της, παρουσίασε άκρως επιτυχημένα τραγούδια από το album «Το Δικό Μου DNA», τα μεγάλα πολυπλατινένια hits της, παλιά διαχρονικά λαϊκά τραγούδια, νησιώτικα, καθώς κι άλλα αγαπημένα κομμάτια. 

Κατερίνα Λιόλιου: «Θα ήθελα να κάνω και κατινιές, αλλά κρατιέμαι»

Αιφνιδιάστηκε on stage: Η έκπληξη που δέχτηκε η Κατερίνα Λιόλιου

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, τόσο για την ίδια την Κατερίνα Λιόλιου όσο και για το κοινό, ήταν όταν ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, της απένειμε πλακέτα για πωλήσεις του album «Το Δικό Μου DNA» που έγινε χρυσό με περισσότερα από 51 εκατομμύρια streaming points μέσα σε χρόνο - ρεκόρ, ενώ ήταν no1 και σε πωλήσεις φυσικού προϊόντος.

Κατερίνα Λιόλιου: Xρυσό σε πωλήσεις το album «Το Δικό Μου DNA»

Αιφνιδιάστηκε on stage: Η έκπληξη που δέχτηκε η Κατερίνα Λιόλιου

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που η Κατερίνα Λιόλιου ερμήνευσε ένα από τα τραγούδια που έλεγε στα πρώτα της βήματα, το θρυλικό «Dream On» των Aerosmith, πλαισιωμένη από παιδιά από την Παιδική Χορωδία Καλλιτεχνήματα και την Παιδική Χορωδία του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πειραιώς, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα θέλησης και διεκδίκησης των ονείρων μας.

Παράλληλα, μέσα από τη sold out συναυλία, μία παραγωγή της Panik Live Productions, η Κατερίνα Λιόλιου στήριξε το έργο των Παιδικών Χωριών SOS. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
