Κατερίνα Λιόλιου: Xρυσό σε πωλήσεις το album «Το Δικό Μου DNA»

Ξεπέρασε τα 51 εκατομμύρια streaming points σε λίγους μήνες

Λιόλιου: Xρυσό σε πωλήσεις το album «Το Δικό Μου DNA»
Η υπερεπιτυχημένη Κατερίνα Λιόλιου, η ροκ ντίβα του λαϊκού τραγουδιού, έβαλε ακόμα μια σπουδαία κατάκτηση στο ενεργητικό της καθώς το album «Το Δικό Μου DNA» έγινε χρυσό σε ψηφιακές πωλήσεις σε λιγότερο από 4 μήνες από την κυκλοφορία του, ενώ τα τραγούδια του συνεχίζουν να παίζουν παντού δυνατά και με αμείωτη ένταση.

Το album, που κυκλοφορεί από την Panik Platinum τόσο ψηφιακά όσο και σε CD, έγινε χρυσό καθώς μετρά περισσότερα από 51 εκατομμύρια streaming points, ενώ λίγες εβδομάδες νωρίτερα ήταν no1 σε πωλήσεις φυσικού προϊόντος.

«Το Δικό Μου DNA», το δεύτερο album της Κατερίνας Λιόλιου μετά το πλατινένιο «1994», είναι γεμάτο τραγούδια τα οποία έχουν κατακτήσει τις καρδιές του κόσμου, τα digital streams, το YouTube, τα social media και το ραδιοφωνικό airplay, πολλά εκ των οποίων έχουν γίνει πλατινένια και χρυσά, όπως  τα «Για Την Επόμενη», «Το ‘Βαλε», «Με ‘Γεια Σου», «Τα Φιλιά Μου», «Το Δικό Μου DNA», «Γκρεμίστε», «Δοκιμαστήριο», «Τα Ρούχα Σου» και «Συγγνώμη Αλλά».

Εκτός από τη δισκογραφική της επιτυχία, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει να γνωρίζει την αποθέωση και στις live εμφανίσεις. Μετά από μία πολυεπιτυχημένη περιοδεία ανά την Ελλάδα όλο τον Αύγουστο, επιστρέφει ακάθεκτη στο «Romeo» από αυτή την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και καλωσορίζει τον Νικηφόρο Βυθούλκα, ενώ την προσεχή Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου θα γίνει η μεγάλη της συναυλία στην Αθήνα, στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά, με τα εισιτήρια να έχουν γίνει ανάρπαστα.

Βρείτε «Το Δικό Μου DNA» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/to-diko-mou-dna

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
