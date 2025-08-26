Κατερίνα Λιόλιου: «Θα ήθελα να κάνω και κατινιές, αλλά κρατιέμαι»

Η αναφορά στη σχέση της με τον Χάρη Παπατζανή

Λιόλιου για Παπατζανή: «Τα τελευταία τρία χρόνια είμαι σε σχέση»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη στο διαδικτυακό κανάλι του Fipster ήταν η Κατερίνα Λιόλιου και έδωσε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη.

Κατερίνα Λιόλιου: Με λεοπάρ μπικίνι και μπαντάνα στα μαλλιά στην Αλόννησο

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη σχέση με τον σύντροφό της, Χάρη Παπατζανή και εξήγησε δημόσια πώς είναι που είναι και συνεργάτες εκτός από σύντροφοι. Υπενθυμίζεται πως ο Χάρης Παπατζανής βρίσκεται δίπλα στην Κατερίνα Λιόλιου σε κάθε της βήμα και ως head manager of bookings and productions στην Panik Live, έχει την ευθύνη για όλα τα live της εταιρείας.

Δες το βίντεο:

 «Με εμάς ξεκίνησε ταυτόχρονα, ήταν πολύ παράλληλα. Από την πρώτη μέρα, κεραυνός, αστραπή, τελείωσε. Εγώ ζηλεύω. Φαίνεται ε; Τρέλες δεν κάνω, τις πνίγω αλλά θα ήθελα να κάνω και κατινιές αλλά δεν κάνω, κρατιέμαι πάρα πολύ. Δεν έχω ψάξει ούτε κινητό» είπε η Κατερίνα Λιόλιου.

λιολιου

Κατερίνα Λιόλιου – Χάρης Παπατζανής: Μαζί στην παραλία το ζευγάρι/ NDP

«Όταν είμαι μόνη μου στο σπίτι μου και γίνει κάτι λάθος στη δουλειά μου, δεν θα εκφράσω τα συναισθήματά μου; Φαντάζεσαι; Χωρίς λόγο δεν θα είμαι έξαλλη στους συνεργάτες μου. Στο αγόρι μου καμιά φορά ναι. Έχεις άλλο θάρρος. Φαντάζεσαι να έπαιρνα τηλέφωνο συνεργάτη μου και χωρίς λόγο να άρχισα να ξεσπούσα; Δε θα ήταν περίεργο; Δε θα είχα cancel μετά;», ανέφερε η Κατερίνα Λιόλιου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για το αν εκφράζει όλα της τα συναισθήματα.

ΛΙΟΛΙΟΥ

