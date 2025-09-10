Συγκλονίζει η Τζόρτζια Σιακαβάρα: «Ήταν να μου κόψουν έντερο»

Εσπευσμένα στο χειρουργείο η σύντροφος του Κωνσταντίνου Πλεύρη

Τζόρτζια Σιακαβάρα
Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο νοσηλεύεται η Τζόρτζια Σιακαβάρα, καθώς τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρούνταν από έντονους πόνους. Η ίδια γνωστοποίησε την περιπέτεια υγείας της  μέσα από βίντεο στο TikTok, ενημερώνοντας το κοινό ότι υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και πλέον βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης.

Αρχικά,  η Τζόρτζια θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης: «Προσπάθησα να σας μιλήσω χθες, δεν τα κατάφερα. Δεν ξέρω και σήμερα τι ακούτε. Κάνω αυτό το βίντεο για να σας προτρέψω να πηγαίνετε στο νοσοκομείο, όταν υπάρχει το οποιοδήποτε θέμα. Ποτέ δεν ξέρετε…».

Κωνσταντίνος Πλεύρης - Τζόρτζια Σιακαβάρα: Διαψεύδουν ότι παντρεύτηκαν!

Οι πόνοι που ένιωθε την ταλαιπωρούσαν για μέρες και είχαν μεγάλη ένταση, ενώ αρχικά πίστευε ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό.

«Ο Κωνσταντίνος φυσικά ήθελε να έρθουμε στο νοσοκομείο από την πρώτη στιγμή, εγώ δεν ήθελα – λάθος», παραδέχτηκε.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για κωλικούς, ωστόσο, οι γιατροί προχώρησαν σε περαιτέρω εξετάσεις. «Έμοιαζε κάπως με κωλικούς, άρχιζαν να αποκλείουν και τελικά χρειαζόταν αξονική για κάποιο πρόβλημα που δε φαινόταν καλά τι ήταν με τον υπέρηχο. Εν τέλει ήταν μία μηροκήλη, ένα είδος κήλης, το οποίο σ’ εμένα είναι εκεί που ξεκινάει ο μηρός, χαμηλά στην κοιλιά».

Κωνσταντίνος Πλεύρης και την Τζόρτζια Σιακαβάρα σε παλαιότερη εμφάνιση/ NDP

Κωνσταντίνος Πλεύρης και την Τζόρτζια Σιακαβάρα σε παλαιότερη εμφάνιση/ NDP

Η κατάστασή της κρίθηκε σοβαρή: «Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι ενδιάμεσα από δύο τέτοιες κήλες είχε μπει ένα κομμάτι έντερο. Οι άνθρωποι με έβαλαν αμέσως. Αυτό και κάποιες ώρες να το αφήσεις, δυσκολεύει η κατάσταση και θα μπορούσε να χρειαστεί να μου κόψουν έντερο, που τελικά δεν το έκαναν».

Η ίδια εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό προσωπικό, και ειδικά τον χειρουργό της: «Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο εδώ και ειδικά έναν γλυκύτατο γιατρό, τον κ. Σμπαρούνη, που ήταν ο χειρουργός μου. Τελικά είναι όλα καλά, θα υπάρξει φυσικά ένα διάστημα αποκατάστασης».

Κλείνοντας, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα τονίζοντας πως κανείς δεν πρέπει να αμελεί την υγεία του: «Αυτό που θέλω να πω είναι να μην αφήνετε πράγματα, να πηγαίνετε στο γιατρό ή στο νοσοκομείο. Εμένα μου είχαν τύχει τέτοιες νύχτες που ήταν επίπονη η κατάσταση και δεν είχα πάει. Μεγάλο λάθος. Σας εφιστώ την προσοχή να μην το κάνετε».

 

@georgiasiakavara Μην αμελειτε την υγεία σας... #υγεια_μονο #υγειαπανωαπολα #υγεία #γεωργιασιακαβαρα #georgiasiakavara ♬ πρωτότυπος ήχος - Unstable artist

Να θυμίσουμε πως η Τζόρτζια Σιακαβάρα έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο reality μόδας My Style Rocks, ενώ η σχέση της με τον 83χρονο νομικό Κωνσταντίνο Πλεύρη απασχόλησε τα media όταν αποκαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2023.

Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
