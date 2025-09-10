Παντρεύεται η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα

Ευχάριστα νέα για την κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα καθώς ετοιμάζεται να ντυθεί νυφούλα.

Όπως γνωστοποιήθηκε στην εκπομπή "Το ‘χουμε" του Κώστα Τσουρού η Μαρία Κλάρα, έξι χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της, ετοιμάζεται για μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της. Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, θα παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της σε ένα μικρό χωριό στην Τήνο.

Ο πατέρας της λάτρευε το νησί και περνούσε εκεί όλα του τα καλοκαίρια και η επιλογή του τόπου αποτελεί έναν φόρο τιμής στη μνήμη του. Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας πέθανε ξαφνικά στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 από καρδιακό επεισόδιο.

Οι στενοί φίλοι του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Διονύσης Τσακνής και Γιάννης Ζουγανέλης πρόκειται να συνοδεύσουν την κόρη του φίλου τους στην εκκλησία. Η στιγμή θα είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Το ζευγάρι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, θα χορέψει τον πρώτο του χορό με το ερωτικό κομμάτι του αείμνηστου «Πόσο σε θέλω».

Γιάννης Ζουγανέλης-Διονύσης Τσακνής/ ndp

Οι δηλώσεις της Μαρίας Κλάρα για τα 6 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

«Για μένα ήταν κάτι ιερό το ότι ήμουν μαζί του στις τελευταίες στιγμές του. Άκουσα έναν θόρυβο, βγήκα και τον πέτυχα εκείνη στιγμή. Ε, και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ο άνθρωπος έχει φύγει. Όταν ήρθαν και οι γείτονες νομίζοντας ότι κάπως μπορούσαμε να βοηθήσουμε… το κατάλαβα και είπα "μην προσπαθείτε άλλο"», είπε η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα.

O Διονύσης Τσακνής με την κόρη και τη σύζυγο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα την ημέρα της κηδείας του, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα - Ελένη Μαχαιρίτσα / Φωτογραφία: NDP

«Εγώ τον πένθησα πολύ έντονα και σαν καλλιτέχνη. Το ότι δεν θα τον έβλεπα ξανά στη σκηνή μου κόστισε πάρα πολύ, όχι μόνο σαν μπαμπά", δήλωσε. "Ήθελε να απολαμβάνει την κάθε στιγμή, ήθελε στις συναυλίες να το χαίρεται. Δεν μπορούσε την γκρίνια. Ήθελε να λέει τα ανέκδοτά του, τις ιστορίες του, να γελάει. Το ενδιέφερε πάρα πολύ η στιγμή», πρόσθεσε η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.