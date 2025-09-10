Παντρεύεται η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα

Τσακνής και Ζουγανέλης θα τη συνοδεύουν στην εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 11:20 Αργυρός: Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία του για την πρόκριση της Εθνικής
10.09.25 , 11:00 Tips για να αναβαθμίσεις το μαύρο σου παντελόνι
10.09.25 , 10:59 Μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ από τον σεισμό του 1999!
10.09.25 , 10:54 Πάτρα: Τέσσερις ακόμα υποθέσεις κακοποίησης παιδιών στο μικροσκόπιο
10.09.25 , 10:40 Starland: Νέοι ήρωες στην πιο μαγική παρέα!
10.09.25 , 10:34 Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
10.09.25 , 10:16 Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
10.09.25 , 10:04 Γιούλικα Σκαφιδά: Με τον γιο της και τη νονά του Ευδοκία Ρουμελιώτη
10.09.25 , 09:36 Σουηδία: Κατέρρευσε μπροστά στους δημοσιογράφους η υπουργός Υγείας
10.09.25 , 09:34 Βίντεο: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασέρνει αστυνομικό!
10.09.25 , 09:34 Ζήνα Κουτσελίνη: Η νέα διάρκεια της εκπομπής κι ο... φίλος Πέτρος Κουσουλός
10.09.25 , 09:25 Παντρεύεται η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα
10.09.25 , 09:18 Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας - Θα φτάσει τα 20 ευρώ το κιλό
10.09.25 , 09:17 Suzuki SWIFT: Έπιασε δέκα εκατομμύρια πωλήσεις
10.09.25 , 09:15 Αλεξάνδρα Νίκα: Μας δείχνει τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού
Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου: Ο λαμπερός γάμος τους
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η σπάνια φωτογραφία του γιου του
Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
Σοφία Καρβέλα: «17 χρόνια νηφάλια σήμερα»
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 10.09.25, 09:24
Έξι χρόνια χωρίς τον σπουδαίο τραγουδοποιό Λαυρέντη Μαχαιρίτσα/ Skai
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ευχάριστα νέα για την κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα καθώς ετοιμάζεται να ντυθεί νυφούλα.

Όπως γνωστοποιήθηκε στην εκπομπή "Το ‘χουμε" του Κώστα Τσουρού η Μαρία Κλάρα, έξι χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της, ετοιμάζεται για μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της. Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, θα παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της σε ένα μικρό χωριό στην Τήνο. 

Ο πατέρας της λάτρευε το νησί και περνούσε εκεί όλα του τα καλοκαίρια και η επιλογή του τόπου αποτελεί έναν φόρο τιμής στη μνήμη του. Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας πέθανε ξαφνικά στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 από καρδιακό επεισόδιο.

maxairitsas

Οι στενοί φίλοι του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Διονύσης Τσακνής και Γιάννης Ζουγανέλης πρόκειται να συνοδεύσουν την κόρη του φίλου τους στην εκκλησία. Η στιγμή θα είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Το ζευγάρι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, θα χορέψει τον πρώτο του χορό με το ερωτικό κομμάτι του αείμνηστου «Πόσο σε θέλω».

Γιάννης Ζουγανέλης-Διονύσης Τσακνής

Γιάννης Ζουγανέλης-Διονύσης Τσακνής/ ndp

Οι δηλώσεις της Μαρίας Κλάρα για τα 6 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του 6 χρόνια από τον θάνατό του

«Για μένα ήταν κάτι ιερό το ότι ήμουν μαζί του στις τελευταίες στιγμές του. Άκουσα έναν θόρυβο, βγήκα και τον πέτυχα εκείνη στιγμή. Ε, και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ο άνθρωπος έχει φύγει. Όταν ήρθαν και οι γείτονες νομίζοντας ότι κάπως μπορούσαμε να βοηθήσουμε… το κατάλαβα και είπα "μην προσπαθείτε άλλο"», είπε η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα.

μαχαιριτσας

O Διονύσης Τσακνής με την κόρη και τη σύζυγο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα την ημέρα της κηδείας του, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα - Ελένη Μαχαιρίτσα / Φωτογραφία: NDP

«Εγώ τον πένθησα πολύ έντονα και σαν καλλιτέχνη. Το ότι δεν θα τον έβλεπα ξανά στη σκηνή μου κόστισε πάρα πολύ, όχι μόνο σαν μπαμπά", δήλωσε. "Ήθελε να απολαμβάνει την κάθε στιγμή, ήθελε στις συναυλίες να το χαίρεται. Δεν μπορούσε την γκρίνια. Ήθελε να λέει τα ανέκδοτά του, τις ιστορίες του, να γελάει. Το ενδιέφερε πάρα πολύ η στιγμή», πρόσθεσε η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top