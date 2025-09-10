H Ιωάννα Τούνη έμεινε με τα φυσικά μαλλιά της - «Μήπως έμεινα κουρούπα;»

Δες το νέο της hair look

Σε μια μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της προχώρησε η Ιώαννα Τούνη καθώς έβγαλε τις τρέσσες που φοράει εδώ και καιρό.

Ιωάννα Τούνη: Για καφέ στο μαγαζί του φημολογούμενου συντρόφου της

Η ίδια, ωστόσο, δεν ήταν σίγουρη για την απόφασή της αυτή. Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram έγραψε η διάσημη Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας.

Σε δεύτερο βίντεο, μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη αναρωτήθηκε για τον εαυτό της, «συγγνώμη η κυρία;».

«Κουρεύτηκα, φυσικά μαλλάκια καιρό είχα να τα δω, cute υγιή, για πείτε να τα συνηθίσω ή να βάλω exte;» ρωτά τους followers της. Η αλήθεια είναι πως το φυσικό της look της πηγαίνει πολύ!

Δες την αλλαγή στα μαλλιά της Ιωάννας Τούνη:

τουνη

τουνη

Το καλοκαίρι είχε ξαναβγάλει για λίγο τα πρόσθετα μαλλιά, «Για πείτε. Πολύ περίεργη νιώθω. Ωραία είναι. Αυτά είναι τα φυσικά μου μαλλιά μου. Μετά από τη μαλλούμπα που έφυγε νιώθω λίγο φαλακρή, αλλά η αλήθεια είναι αρκετό μαλλί. Μην τρελαθούμε κιόλας. Οπότε θα το συνηθίσω. Ας κάνουμε λίγο hype στον εαυτό μου. Τέλειο! Πάρα πολύ μου πάει. Σικ, σέξι, πεθαίνω. Το λέω για να το ακούω και να το εμπεδώνω. Πώς σας φαίνεται; Πείτε κάτι καλό! Κάντε μου λίγο hype!» είχε πει τότε στο story που ανήρτησε στον λογαριασμό της, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε και σχετικό poll.

