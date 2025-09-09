Στέλλα Κονιτοπούλου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον σύζυγό της

Eίναι μαζί 40 χρόνια!

Συνέντευξη της Στ. Κονιτοπούλου στο Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Είναι μαζί 40 χρόνια αλλά σπάνια πραγματοποιούν δημόσιες εμφανίσεις. Αυτή τη φορά όμως έκαναν μία εξαίρεση. Η Στέλλα Κονιτοπούλου με τον σύζυγό της, Γιάννη πήγαν στο Θέατρο Άλσος να δουν τη μουσική παράσταση «Αχ Καλοκαίρι» με τους Κώστα Τουρνά και Γιάννη Ζουγανέλη.

Εκει τους απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός και οι δυο τους πόζαραν ευδιάθετοι στην κάμερα.

στελλα κονιτοπούλου

Στέλλα Κονιτοπούλου με τον σύζυγο της, Γιάννη/ ndp

Η Στέλλα Κονιτοπούλου κατάγεται από τη Νάξο και είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια του παραδοσιακού νησιώτικου είδους. Έχει βραβευτεί μάλιστα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την προσφορά της στην παράδοση και στο νησιώτικο τραγούδι.  Όσο αφορά την προσωπική της ζωή, είναι παντρεμένη αρκετά χρόνια με τον Γιάννη και έχουν μαζί μία κόρη.

«Είμαστε μαζί τριάντα έξι χρόνια με τον άντρα μου (δηλωνε το 2021). Σταθμός ζωής. Η οικογένειά μου είναι λαχείο. Δεν το κατάφερα μόνη μου να κρατήσω τον γάμο μας ζωντανό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο σύζυγος μου. Ο Γιάννης έχει πάρα πολλή υπομονή, έχουμε σεβασμό ένας στον άλλον και αγάπη. Επίσης δεν ήταν ποτέ του χαρακτήρα μου να ξενοκοιτάξω. Ούτε ήμουν από εκείνες τις τραγουδίστριες που φορούσαν μίνι και έβγαζαν έξω το στήθος τους για να προκαλέσουν», έχει πει σε συνέντευξή της για τον σύζυγό της η τραγουδίστρια.

Στέλλα Κονιτοπούλου: «Είχα τρεις αποβολές, μία πριν την κόρη μου και δύο μετά»

Πριν λίγο καιρό είχε αναφερθεί και στις αποβολές που είχε. «Είχα τρεις αποβολές, μία πριν την κόρη μου και δύο μετά. Την πρώτη δεν την πήρα πολύ σοβαρά γιατί ήμουν πολύ νέα, είκοσι χρονών, και έλεγα ότι έχω χρόνο μπροστά μου. Το άγχος πάντα με επηρεάζει αρνητικά. Το μήνυμά μου στις γυναίκες είναι ότι ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει, ξεπερνιέται, αρκεί να το θέλουμε και να παλέψουμε γι’ αυτό. Χωρίς προσπάθεια, δεν γίνεται τίποτα» είχε πει χαρακτηριστικά.

ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
