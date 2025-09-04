Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο

Το πρώην τοπ μόντελ είναι πολύ ερωτευμένο και δεν το κρύβει!

Την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της ανήρτησε η Βίκυ Κουλιανού, λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της σχέση της! Το πρώην τοπ μόντελ είναι πολύ ερωτευμένο και δεν το κρύβει!

Το πρωί της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, η Βίκυ Κουλιανού μοιράστηκε με τους φίλους της στα social media την πρώτη της φωτογραφία με τον αγαπημένο της, από τις διακοπές τους. 

Η Βίκυ Κουλιανού, όπως θα δεις στο post, έκανε tag τον αγαπημένο της, ο οποίος έχει ανοιχτό προφίλ στο facebook και έτσι ανακαλύψαμε κάποια πράγματα για εκείνον. Ο γοητευτικός άνδρας ονομάζεται Γιώργος Γιαννόπουλος και είναι μουσικός του συγκροτήματος GENTIHAA.

 

 

Ο ίδιος, έχει ελάχιστες φωτογραφίες στα social media και οι περισσότερες από αυτές είναι από live εμφανίσεις που έχε κάνει με το συγκρότημα.

Η ανάρτηση της Βίκυς Κουλιανού:

 Πριν λίγο καιρό, η κάμερα του Mykonos Live TV εντόπισε το ζευγάρι σε βραδινή έξοδό του στα Ματογιάννια στη Μύκονο. Το πρώην μοντέλο και ο σύντροφός της απόλαυσαν τη βόλτα τους και έδειχναν χαλαροί και ευδιάθετοι.

BΙΚΥ ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
