Οικονομάκου - Τσερέλα: Αγκαλιές και φιλιά σε βραδινή έξοδο στα μπουζούκια

Η εμφάνιση με ιδιαίτερο τζιν του γαλλικού brand Coperni

Περισσότερα

Οικονομάκου - Τσερέλα: Οι φωτογραφίες από τη βραδινή τους έξοδο στα μπουζούκια/ NDP Nίκος Δρούκας
Στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Ρία Ελληνίδου διασκέδασαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο σύντροφός της, Μπρούνο Τσερέλα.

«Είσαι τρελός και σ' αγαπώ»: Το μήνυμα αγάπης της Οικονομάκου στον Τσερέλα!

Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό και πιασμένο χέρι χέρι έξω από το μαγαζί, ντυμένοι και οι δύο ασορτί με μαύρα denim και λευκά μπλουζάκια. 

Μπρούνο Τσερέλα-  Αθηνά Οικονομάκου: Νυχτερινή έξοδος στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Μπρούνο Τσερέλα-  Αθηνά Οικονομάκου: Νυχτερινή έξοδος στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Μπρούνο Τσερέλα- Αθηνά Οικονομάκου: Νυχτερινή έξοδος στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Μπρούνο Τσερέλα- Αθηνά Οικονομάκου: Νυχτερινή έξοδος στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Μπρούνο Τσερέλα- Αθηνά Οικονομάκου: Νυχτερινή έξοδος στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Μπρούνο Τσερέλα- Αθηνά Οικονομάκου: Νυχτερινή έξοδος στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Στην παρέα τους ήταν και η κολλητή φίλη της ηθοποιού και νονά του γιου της, Νικόλ Παναγιώτου. 

Νικόλ Παναγιώτου - Μπρούνο Τσερέλα- Αθηνά Οικονομάκου: Νυχτερινή έξοδος στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Νικόλ Παναγιώτου - Μπρούνο Τσερέλα- Αθηνά Οικονομάκου: Νυχτερινή έξοδος στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Το ερωτευμένο ζευγάρι απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό σε τρυφερές στιγμές καθώς απολάμβανε αγκαλιασμένο το πρόγραμμα αλλά και τη στιγμή που αντάλλαξαν ένα φιλί. 

Μπρούνο Τσερέλα- Αθηνά Οικονομάκου: Νυχτερινή έξοδος στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Μπρούνο Τσερέλα- Αθηνά Οικονομάκου: Νυχτερινή έξοδος στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Μπρούνο Τσερέλα- Αθηνά Οικονομάκου: Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού σε νυχτερινή έξοδο στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Μπρούνο Τσερέλα- Αθηνά Οικονομάκου: Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού σε νυχτερινή έξοδο στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Μπρούνο Τσερέλα- Αθηνά Οικονομάκου: Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού σε νυχτερινή έξοδο στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Μπρούνο Τσερέλα- Αθηνά Οικονομάκου: Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού σε νυχτερινή έξοδο στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Μπρούνο Τσερέλα- Αθηνά Οικονομάκου: Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού σε νυχτερινή έξοδο στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Μπρούνο Τσερέλα- Αθηνά Οικονομάκου: Οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού σε νυχτερινή έξοδο στον Πέτρο Ιακωβίδη/ NDP Nίκος Δρούκας

Πέτρος Ιακωβίδης- Αθηνά Οικονομάκου- Νικόλ Παναγιώτου/ NDP Nίκος Δρούκας

Πέτρος Ιακωβίδης- Αθηνά Οικονομάκου- Νικόλ Παναγιώτου/ NDP Nίκος Δρούκας

Η ηθοποιός που φέτος θα συνεχίσει με τον ρόλο της «Ιωάννας» στη σειρά «Έχω παιδιά» επέλεξε για τη βραδινή έξοδο στα μπουζούκια ένα ιδιαίτερο κομμάτι του παριζιάνικου brand Coperni. Πρόκειται για ένα παντελόνι, το οποίο γύρω από τους γοφούς είναι ελαστικό και στο σημείο από το γόνατο και κάτω είναι τζιν, διαθέτοντας και λεπτό ζωνάκι.

Η Οικονομάκου προτίμησε το γκρι εκδοχή του, ενώ πρώτη φορά είδαμε τη Δούκισσα Νομικού να φοράει το εν λόγω κομμάτι στη μπλε του απόχρωση.

Το ζευγάρι πάντως εξακολουθεί να είναι full in love. Απόλαυσε το καλοκαίρι του σε Ιταλία, Μαλδίβες, Γύθειο, Ελαφόνησο, Μήλο και Κίμωλο.

Αθηνά Οικονομάκου: Χορεύει εν πλω «Ζορμπά» κι ο Τσερέλα την αποθεώνει!

Η Αθηνά Οικονομάκου έδειξε στους followers της το μονόπετρό της, σε βίντεο που ανήρτησε από τη λίμνη Κόμο στα μέσα Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους πρόκειται να επισημοποιηθεί. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ
 |
ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΞΟΔΟΣ
Back to Top