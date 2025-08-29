Αθηνά Οικονομάκου: Χορεύει εν πλω «Ζορμπά» κι ο Τσερέλα την αποθεώνει!

Το απολαυστικό βίντεο από τις διακοπές τους στη Μήλο

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τον Μπρούνο Τσερέλα στο πλευρό της η Αθηνά Οικονομάκου έχει διώξει τις αναστολές και τις ντροπές της. 

Οικονομάκου - Τσερέλα: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στην Ελαφόνησο

Τρανή απόδειξη αποτελεί το τελευταίο βίντεο που μοιράστηκε η ηθοποιός - επιχειρηματίας στο Instagram κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Μήλο. 

Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο

Σε αυτό η μητέρα δύο παιδιών φαίνεται να χορεύει συρτάκι πάνω στο φουσκωτό και συγκεκριμένα τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη.

Στη συνέχεια η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε με το διαδικτυακό της κοινό το απολαυστικό βίντεο που τη δείχνει να σέρνει πρώτη τον χορό και να αποθεώνεται απο τον σύντροφό της και την παρέα τους.

Η Αθηνά Οικονομάκου χορεύει «Ζορμπά» κι αποθεώνεται

Η Αθηνά Οικονομάκου χορεύει «Ζορμπά» κι αποθεώνεται

Η Αθηνά Οικονομάκου χορεύει «Ζορμπά» κι αποθεώνεται

Το ερωτευμένο ζευγάρι πέρασε ένα καλοκαίρι - όνειρο πραγματοποιώντας διάφορες εξορμήσεις εντός κι εκτός Ελλάδας. Μάλιστα σε πολλές από τις αποδράσεις τους τούς ακολούθησαν τα παιδιά της Αθηνάς Οικονομάκου, Μάξιμος και Σιέννα, τα οποία έχουν πολύ καλή σχέση με τον Μπρούνο Τσερέλα. Να θυμίσουμε επίσης πως ο Ιταλοαργεντινός μπασκετμπολίστας είχε γιορτάσει το Πάσχα στο Γύθειο μαζί με την οικογένεια της αγαπημένης του. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
