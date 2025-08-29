Έλλη Τρίγγου: Οι πόζες χωρίς μαγιό που «έριξαν» το Instagram

Λάτρης της φύσης και του γυμνισμού η ηθοποιός από «Τα Φαντάσματα»

29.08.25 , 18:14 Έλλη Τρίγγου: Οι πόζες χωρίς μαγιό που «έριξαν» το Instagram
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε ένα από τα teasers της σειράς Τα Φαντάσματα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο πριν την τηλεοπτική της επιστροφή η Έλλη Τρίγγου απολαμβάνει τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού.  

Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, οι εκπληκτικές ερμηνείες της και η προσωπική ζωή

Σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει στο Star η προβολή της πολυαναμενόμενης κωμικής σειράς «Τα Φαντάσματα» κι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές είναι η Έλλη Τρίγγου, η οποία δοκιμάζεται για πρώτη φορά σε αυτό το είδος.

Τα Φαντάσματα: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Η 35χρονη έκανε γυμνισμό σε απομονωμένη παραλία και μοιράστηκε το υλικό με τους followers της στο Instagram. Με φόντο το απέραντο γαλάζιο και τους επιβλητικούς βράχους, η ταλαντούχα κι εκφραστική ηθοποιός ποζάρει ανέμελη κι αυθόρμητη. Η ίδια πέταξε το μαγιό της σε μια κίνηση απελευθέρωσης κι απενεχοποίησης.

 

Η ανάρτηση της Έλλης Τρίγγου

Οι εν λόγω φωτογραφίες προκάλεσαν φρενίτιδα στους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι αντέδρασαν με likes, ενώ ιδιαίτερα κολακευτικά ήταν τα σχόλια που δέχτηκε κάτω από την ανάρτησή της.

ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
