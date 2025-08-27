Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από την εκκλησία κι η εξομολόγηση για την πίστη της

Από όταν έχασα τον παππού μου έπαθα άρνηση μεγάλη

27.08.25 , 17:27 Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από την εκκλησία κι η εξομολόγηση για την πίστη της
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Όσα αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» για το τηλεοπτικό της μέλλον
Η Δανάη Μπάρκα προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Δανάη Μπάρκα: Ξεφάντωσε με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες από το εκκλησάκι δίπλα στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού της. Στη μακροσκελή της ανάρτηση αποκάλυψε ότι η απώλεια του παππού της την έκανε να χάσει προσωρινά την πίστη της. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο σημάδι που της έδωσε εκείνος και την έφερε ξανά κοντά στον Θεό.

Δανάη Μπάρκα: Φτιάχνει σπιτική σπανακόπιτα φορώντας το μαγιό της

«Δεν ήμουν ποτέ θρησκόληπτη. Ούτε απόλυτη με τις θρησκείες που υπάρχουν,ούτε έκρινα το αν κάποιος πιστεύει ή όχι. Η πίστη είναι ένα από τα πιο προσωπικά θέματα που έχει να διαχειριστεί ο άνθρωπος. Από όταν έχασα τον παππού μου-ο οποίος ήταν της εκκλησίας και όλων των παραδόσεων- έπαθα άρνηση μεγάλη κι έλεγα μέσα μου πως δεν πιστεύω σε τίποτα γιατί αν κάτι υπήρχε δε θα τον ταλαιπωρούσε έτσι ούτε θα μου τον έπαιρνε. Έκανα ένα χρόνο να μπω σπίτι τους,στο σημείο που καθόταν δεν ξανά έκατσα ποτέ μέχρι που χαρίσαμε την πολυθρόνα ,έκλεισα όλα τα πράγματα του που είχα σε μια βαλίτσα και δεν άνοιγα κουβέντα. Σε μια μετακόμιση,βρήκα μια εικόνα που μου είχε χαρίσει εκείνος και μου έλεγε «στα εύκολα θα ευχαριστείς,στα δύσκολα θα πιστεύεις πιο πολύ κι όλα θα περνάνε». Κάπως εκείνη την στιγμή σκέφτηκα πως στην πίστη και στη ζωή ο εγωισμός περισσεύει και τα πράγματα δεν είναι μονόπλευρα αλλά συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Από τότε άρχισα να κάνω τον σταυρό μου και να προσεύχομαι ξανά. Ισως για να νιώθω πιο κοντά στον παππού μου,ίσως γιατί έχω ανάγκη να παίρνω από κάπου δύναμη και να ελπίζω,ίσως γιατι έτσι έμαθα,ίσως γιατί η γιαγιά μου πάντα με παρακινεί να εύχομαι υγεία για όλους και αγάπη.. Κάθε φορά όμως που μπαίνω σε εκκλησία,ή μοναστήρι νιώθω ότι ο παππούς μου με αγκαλιάζει και με προστατεύει. Νιώθω την φωνή του στα αυτιά μου,και το χεράκι του στην πλάτη μου. Καλημέρα. Κι όσοι έχουμε αγγέλους στον ουρανό,να κοιτάμε ψηλά να παίρνουμε δύναμη. Να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Μην πιέζεστε. Το μέσα μας ξέρει πάντα το δρόμο. Απλά η πρόθεση να είναι πάντα καλή. Ο παππούς ο Ανδρέας αυτό έλεγε. Υ.Γ : Άγιος Φανούριος σημερα. Η εκκλησία δίπλα απ το σπίτι της γιαγιάς και του παππού που πέρασα πολλές Κυριακές», έγραψε η Δανάη Μπάρκα. 

 

ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
