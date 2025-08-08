Δανάη Μπάρκα: Φτιάχνει σπιτική σπανακόπιτα φορώντας το μαγιό της

08.08.25 , 16:20
Δανάη Μπάρκα: Όσα αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» για το τηλεοπτικό της μέλλον
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δανάη Μπάρκα, φορώντας μόνο το στιλάτο ολόσωμο μαγιό της, φτιάχνει στο TikTok μία σπιτική σπανακόπιτα βασισμένη σε συνταγή της γιαγιάς της.

Η παρουσιάστρια ανέβασε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok, στο οποίο μας δείχνει βήμα -βήμα πώς εκτελεί τη συνταγή, σε άκρως καλοκαιρινό mood.

Η πίτα που φτιάχνει είναι 100% χειροποίητη, διότι έφτιαξε μόνη της μέχρι και το φύλλο και το αποτέλεσμα είναι λαχταριστό!

«Όταν ξέρουν ότι είσαι από τα Γιάννενα και σου ζητούν σπανακόπιτα συνέχεια. Να ζήσει το Κουκλέσι. Α ρε γιαγιά Γλύκω, να ήσουν εδώ να έβλεπες τι μου έμαθες» έχει γράψει στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα.

Δες το βίντεο:

 

@danaibarka__ Να ζήσει το Κουκλέσι 😝😘 Α ρε γιαγιά Γλύκω,να ήσουν εδώ να έβλεπες τι μου έμαθες 🙌🏼🤍 ——— #greek #fypシ゚viral🖤tiktok #spanakopita #mpesfypgamw #cooking #σπανακοπιτα #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - Ήχοι Παράδοσης

 

Μπάρκα: «Δεν έχω καταφέρει να "αποχαιρετήσω" αυτό που λέγεται Πάμε Δανάη»

Από τις 9 Μαΐου του 2025 που «έριξε αυλαία» η εκπομπή της στο Mega, η Δανάη έχει αφοσιωθεί στην υποκριτική.

Η ίδια πραγματοποίησε πρόσφατα μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram μέσα από την οποία έκανε ένα flashback στην ημέρα εκείνη, 4 Αυγούστου του 2020, που περπάτησε για πρώτη φορά τους διαδρόμους του στούντιο του Mega.

«Σαν σήμερα πριν από 5 χρόνια περπάτησα αυτό το διάδρομο ακολουθώντας τον Πέτρο (Μπούτο) σε ένα στούντιο που δεν είχα ξαναβρεθεί ποτέ στη ζωή μου για κάτι που δεν είχα ιδέα που θα οδηγήσει. Ούτε να φανταζόμουν τι ακολούθησε! Η αγάπη σας, η αποδοχή σας και η παρέα μας γιατρικό σε όλα», έγραψε η Δανάη Μπάρκα στα Insta Stories της.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

μπαρκα

 

