FΥ - Αλεξία Κεφαλά: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους

Το ζευγάρι παντρεύτηκε την Κυριακή στο Island

Δείτε βίντεο και αποσπάσματα από τον πρώτο χορό των νεονύμφων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έναν παραμυθένιο γάμο έκανε ο ράπερ FY και η εκλεκτή της καρδιάς του, Αλεξία Κεφαλά, οι οποίοι παντρεύτηκαν την Κυριακή 24 Αυγούστου στο Island στη Βάρκιζα.

Κουμπάροι του ήταν ο γνωστός εφοπλιστής και επενδυτής του “Dragon’s Den” Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του, Έμιλυ.

FY - Αλεξία Κεφαλά: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού & η λεπτομέρεια στο πέπλο

Το γαμήλιο πάρτι που ακολούθησε κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με μουσική και χορό. Το νεόνυμφο ζευγάρι έλαμπε από ευτυχία, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή στο πλευρό ανθρώπων που αγαπούν.

Σήμερα, η Αλεξία Κεφαλά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον FY, δείχνοντάς με τις πιο ξεχωριστές στιγμές τους.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexia Kefala (@upinthehype)

