Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»

Tα πρώτα λόγια του γιου του, Λάμπρου, μετά το τελευταίο αντίο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.25 , 18:55 Μαρία Ηλιάκη: Έκανε έκπληξη στον άντρα της με την κόρη τους
27.08.25 , 18:41 Μακελειό στη Μινεσότα των ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο
27.08.25 , 18:36 Αναδρομικά με καθυστέρηση: 370.000 συνταξιούχοι θα λάβουν έως 4.000 ευρώ
27.08.25 , 18:24 Πέθανε ο πρώην βουλευτής και Γενικός Διευθυντής της ΝΔ Κώστας Πυλαρινός
27.08.25 , 18:22 Καλύτερα Δε Γίνεται: Οι δύο νέες προσθήκες στην ομάδα της Ναταλίας Γερμανού
27.08.25 , 18:19 Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Καίει σε δύο εστίες
27.08.25 , 17:37 Βίντεο: Συντριβή F-35 στην Αλάσκα - Πρόλαβε να εγκαταλείψει ο πιλότος
27.08.25 , 17:37 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Στην τελική ευθεία
27.08.25 , 17:27 Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από την εκκλησία κι η εξομολόγηση για την πίστη της
27.08.25 , 17:11 FΥ - Αλεξία Κεφαλά: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
27.08.25 , 17:07 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα για ψεύτικα μισθωτήρια με το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ!
27.08.25 , 16:51 Ρικάρντο Ντα Κόστα: Περιτονίτιδα η αιτία θανάτου του - Τα πρώτα στοιχεία
27.08.25 , 16:39 Ιωάννα Τούνη: Λάμπει από ευτυχία στην αγκαλιά του μικρού Πάρη
27.08.25 , 15:59 Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
27.08.25 , 15:44 Τραμπ: Η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για τον αρραβώνα της Τέιλορ Σουίφτ
Στέφανος Μιχαήλ: Η Νάταλι Κάτερ παρέλαβε το νυφικό της!
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Χορεύει μπροστά στην προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»
Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Καίει σε δύο εστίες
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της
Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
Ρικάρντο Ντα Κόστα: Περιτονίτιδα η αιτία θανάτου του - Τα πρώτα στοιχεία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τα πρώτα λόγια του Λάμπρου Κωνσταντάρα μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα/ βίντεο ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον Δημήτρη Κωνσταντάρα αποχαιρέτησε σήμερα η οικογένειά του, αλλά και πλήθος κόσμου από τον χώρο της δημοσιογραφίας και της πολιτικής.

Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Συντετριμμένα τα παιδιά και η σύζυγός του

Η κηδεία του έγινε στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών, με τον γιο του εκλιπόντος, τον γνωστό δημοσιογράφο Λάμπρο Κωνσταντάρα συγκινημένος να ευχαριστεί τον κόσμο για την αγάπη προς τον πατέρα του.

Kηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Στη μέση η σύζυγος του εκλικπόντος, Βίκυ Κωντσταντάρα, με τα παιδιά τους Λάμπρο και Παυλίνα/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Kηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Στη μέση η σύζυγος του εκλικπόντος, Βίκυ Κωντσταντάρα, με τα παιδιά τους Λάμπρο και Παυλίνα/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για εμάς είναι παρηγοριά που είδαμε ότι είχε τόση αγάπη και τόσο ωραίο αντίκτυπο και έρχονται συνέχεια άνθρωποι και μας λένε πράγματα που δεν ξέραμε, είναι τόσο ωραίο αυτό.  Ευχαριστούμε όλους όσους άφησαν τις δουλειές και τις διακοπές τους για να έρθουν να μας συμπαρασταθούν. Για εμάς είναι πολύτιμο», είπε αρχικά στους δημοσιογράοφους.

«Τώρα πάλι μαζί»: Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για πατέρα και παππού

Κρατάμε τις καλές κουβέντες που ακούσαμε και ακούμε όλες αυτές τις ημέρες. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να σου λένε να είσαι υπερήφανος για τον πατέρα σου. Μόνο καλές κουβέντες ακούσαμε. Ήρθαν άνθρωποι που τους είχε μαθητές στη δημοσιογραφία, δουλέψανε μαζί, φίλοι του παιδικοί, φίλοι δικοί μας. Ευχαριστώ και τους δικούς μας φίλους που ήρθαν τώρα μέσα στον Αύγουστο, καταλαβαίνω ότι είναι ταλαιπωρία. Νιώθουμε πολύ περηφάνια. Αυτό που είπε και η αδελφή μου, μακάρι να μπορούσε να επέστρεφε λίγο και να άκουγε όλα αυτά τα υπέροχα που είπε ο κόσμος για τον πατέρα μου», συμπλήρωσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε βίντεο με δηλώσεις που προβλήθηκαν στον ΣΚΑΪ.

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτηση - Σε Έξοδο με τη σύζυγό του

Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, Δημήτρης Κωνσταντάρας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου. Υπέστη ανακοπή ενώ νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό. 

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας με τα παιδιά του, Λάμπρο και Παυλίνα / NDP PHOTO

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας με τα παιδιά του, Λάμπρο και Παυλίνα / NDP PHOTO

Ήταν γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα. Με τη σύζυγό του, Βίκυ, ήταν μαζί περίπου 60 χρόνια. Απέκτησαν δύο παιδιά τον Λάμπρο και την Παυλίνα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top