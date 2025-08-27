Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»

Τα πρώτα λόγια του Λάμπρου Κωνσταντάρα μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα/ βίντεο ΣΚΑΪ

Τον Δημήτρη Κωνσταντάρα αποχαιρέτησε σήμερα η οικογένειά του, αλλά και πλήθος κόσμου από τον χώρο της δημοσιογραφίας και της πολιτικής.

Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Η κηδεία του έγινε στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών, με τον γιο του εκλιπόντος, τον γνωστό δημοσιογράφο Λάμπρο Κωνσταντάρα συγκινημένος να ευχαριστεί τον κόσμο για την αγάπη προς τον πατέρα του.

Kηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Στη μέση η σύζυγος του εκλικπόντος, Βίκυ Κωντσταντάρα, με τα παιδιά τους Λάμπρο και Παυλίνα/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για εμάς είναι παρηγοριά που είδαμε ότι είχε τόση αγάπη και τόσο ωραίο αντίκτυπο και έρχονται συνέχεια άνθρωποι και μας λένε πράγματα που δεν ξέραμε, είναι τόσο ωραίο αυτό. Ευχαριστούμε όλους όσους άφησαν τις δουλειές και τις διακοπές τους για να έρθουν να μας συμπαρασταθούν. Για εμάς είναι πολύτιμο», είπε αρχικά στους δημοσιογράοφους.

Κρατάμε τις καλές κουβέντες που ακούσαμε και ακούμε όλες αυτές τις ημέρες. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να σου λένε να είσαι υπερήφανος για τον πατέρα σου. Μόνο καλές κουβέντες ακούσαμε. Ήρθαν άνθρωποι που τους είχε μαθητές στη δημοσιογραφία, δουλέψανε μαζί, φίλοι του παιδικοί, φίλοι δικοί μας. Ευχαριστώ και τους δικούς μας φίλους που ήρθαν τώρα μέσα στον Αύγουστο, καταλαβαίνω ότι είναι ταλαιπωρία. Νιώθουμε πολύ περηφάνια. Αυτό που είπε και η αδελφή μου, μακάρι να μπορούσε να επέστρεφε λίγο και να άκουγε όλα αυτά τα υπέροχα που είπε ο κόσμος για τον πατέρα μου», συμπλήρωσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε βίντεο με δηλώσεις που προβλήθηκαν στον ΣΚΑΪ.

Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, Δημήτρης Κωνσταντάρας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου. Υπέστη ανακοπή ενώ νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας με τα παιδιά του, Λάμπρο και Παυλίνα / NDP PHOTO

Ήταν γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα. Με τη σύζυγό του, Βίκυ, ήταν μαζί περίπου 60 χρόνια. Απέκτησαν δύο παιδιά τον Λάμπρο και την Παυλίνα.