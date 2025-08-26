Τεό Τζίμας: Πατέρας για πρώτη φορά ο γνωστός μουσικός παραγωγός

Τεό Τζίμας: Τα «χρόνια πολλά» της δισκογραφικής του εταιρείας για τα γενέθλιά του

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο μουσικός παραγωγός και μέλος του συγκροτήματος «Kings», Τεό Τζίμας.

Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος με ανάρτησή του στο Instagram. Με αφορμή τα σημερινά του γενέθλια, δημοσίευσε διάφορες φωτογραφίες στο Instagram με τον νεογέννητο γιο του.

Μία από αυτές τραβήχτηκε στο μαιευτήριο κι απεικονίζει την ταυτότητα του μικρού, ο οποίος ήρθε στον κόσμο πριν από έναν μήνα και συγκεκριμένα στις 27 Ιουλίου του 2025. Τα φετινά γενέθλια ο Τεό Τζίμας τα γιόρτασε στην αγκαλιά του γιο του κι εκείνος είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να ζητήσει.

Ο Τεό Τζίμας έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς στις 27/07/2025

«Διαφορετικά γενέθλια αυτή τη χρονιά και με περίμενε το καλύτερο δώρο που έχω πάρει ποτέ μου!! Σας ευχαριστώ όλους για τις όμορφες ευχές σας και ανταποδίδω μέσα από την ψυχή μου!! Να έχουμε την υγεία μας και ότι επιθυμεί ο καθένας», σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο ευτυχισμένος μπαμπάς.

Η τρυφερή ανάρτηση του μουσικού παραγωγού