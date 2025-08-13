Πύρινη λαίλαπα στην Αχαΐα: Ο Πάνος Κιάμος αναβάλει την εμφάνισή του

Πύρινη λαίλαπα στην Αχαΐα για δεύτερη ημέρα / Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Η Πάτρα έχει παραδοθεί στις φλόγες. Στο έλεος της φωτιάς, οι πυροσβέστες δίνουν μια άνιση μάχη, παλεύοντας με κάθε μέσο για να προστατεύσουν ανθρώπους και περιουσίες.

Η πύρινη λαίλαπα περνά ανεξέλεγκτη και καταστρέφει σπίτια, μνήμες και ζωές, αφήνοντας πίσω της στάχτες και πόνο.

Τα τελευταία 24ωρα είναι πολύ δύσκολα όχι μόνο για την Αχαϊκή πρωτεύουσα, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα που φλέγεται.

Έπειτα από αυτή την τραγική εξέλιξη, όπως είναι φυσικό, αναστέλλεται κάθε προγραμματισμένη εμφάνιση καλλιτεχνών.

Πριν από λίγη ώρα ο Πάνος Κιάμος μέσα από τα social media ανακοίνωσε την αναβολή της εμφάνισής του σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής τόνισε πως αυτές τις δραματικές ώρες η σκέψη του είναι σε όλους όσους δοκιμάζονται και σε εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να σώσουν περιουσίες και φυσικά να φροντίσουν να μη χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πάνου Κιάμου

Η προγραμματισμένη μου εμφάνιση στις 14/8 στο METROPOLIS αναβάλλεται λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν την περιοχή και τη χώρα.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η σκέψη και η προσοχή μας στρέφονται σε όσους δοκιμάζονται, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και σε όσους έχουν επηρεαστεί άμεσα.

Η ασφάλεια και η αλληλεγγύη προέχουν.

Καλό κουράγιο σε όλους.