Μιμή Ντενίση: Το «αντίο» στη Λένα Σαμαρά - Η ανάρτηση που ράγισε καρδιές

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μιμή Ντενίση έκανε μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση για τον πρόωρο χαμό της νεαρής Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές ώρες πριν φύγει από τη ζωή - Τη Δευτέρα η κηδεία
Με λόγια γεμάτα πόνο, η ηθοποιός εξέφρασε τη θλίψη της κι έστειλε τα συλλυπητήριά της στους γονείς της, Αντώνη Σαμαρά και Γεωργία Κρητικού.
Το μήνυμα της Ντενίση, που συνοδευόταν από μια κοινή τους φωτογραφία, ραγίζει καρδιές: «Τόσο νέα, τόσο δημιουργική, με ευγένεια και ήθος. Πόσο άδικο. Αντώνη, Γεωργία, πονάω μαζί σας. Ο Θεός να σας δώσει δύναμη να αντέξετε. Προσευχόμαστε για σας και την αγνή ψυχή της Λένας που θα είναι πάντα πλάι σας», έγραψε η Μιμή Ντενίση.
Η φιλία της Μιμής Ντενίση με τον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία, «μετράει» πολλά χρόνια, ενώ γνώριζε την 34χρονη Λένα, όπως και τον αδερφό της Κωνσταντίνο, από πολύ μικρή ηλικία.
Λένα Σαμαρά: «Έφυγε» μέσα σε μια ώρα – Ποια ήταν η κόρη του Αντώνη Σαμαρά
Ο αιφνίδιος θάνατος της Λένας Σαμαρά το βράδυ της Πέμπτης στην ηλικία των 34 ετών προκάλεσε συγκίνηση, με τα συλλυπητήρια μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο αλλά κι απλούς πολίτες είναι χιλιάδες.