Μιμή Ντενίση: Το «αντίο» στη Λένα Σαμαρά - Η ανάρτηση που ράγισε καρδιές

Δείτε βίντεο για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μιμή Ντενίση έκανε μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση για τον πρόωρο χαμό της νεαρής Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Με λόγια γεμάτα πόνο, η ηθοποιός εξέφρασε τη θλίψη της κι έστειλε τα συλλυπητήριά της στους γονείς της, Αντώνη Σαμαρά και Γεωργία Κρητικού.

Το μήνυμα της Ντενίση, που συνοδευόταν από μια κοινή τους φωτογραφία, ραγίζει καρδιές: «Τόσο νέα, τόσο δημιουργική, με ευγένεια και ήθος. Πόσο άδικο. Αντώνη, Γεωργία, πονάω μαζί σας. Ο Θεός να σας δώσει δύναμη να αντέξετε. Προσευχόμαστε για σας και την αγνή ψυχή της Λένας που θα είναι πάντα πλάι σας», έγραψε η Μιμή Ντενίση.

Η ανάρτηση της Μιμής Ντενίση

Η φιλία της Μιμής Ντενίση με τον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία, «μετράει» πολλά χρόνια, ενώ γνώριζε την 34χρονη Λένα, όπως και τον αδερφό της Κωνσταντίνο, από πολύ μικρή ηλικία.

Ο αιφνίδιος θάνατος της Λένας Σαμαρά το βράδυ της Πέμπτης στην ηλικία των 34 ετών προκάλεσε συγκίνηση, με τα συλλυπητήρια μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο αλλά κι απλούς πολίτες είναι χιλιάδες.

Η Λένα Σαμαρά αγαπούσε ιδιαίτερα το θέατρο. Εδώ στην Επίδαυρο με τον Γιώργο Λούκο, τους γονείς της Γεωργία κι Αντώνη Σαμαρά, τον Σωτήρη Χατζάκη και τον Γιώργο Αρμένη /Φωτογραφία NDP Photo Agency