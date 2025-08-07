Κέλι Κλάρκσον: Πέθανε ο πρώην σύζυγός της, Μπράντον Μπλάκστοκ στα 48 του

Μια από τις μεγάλες επιτυχίες της Κέλι Κλάρκσον είναι το Because Of You

Σε ηλικία 48 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην σύζυγος της Kέλι Κλάρκσον, Μπράντον Μπλακστοκ μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση έκανε γνωστή εκπρόσωπος της οικογένειας στο US Weekly το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου γράφοντας: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μπράντον Μπλακστοκ».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως τα τελευταία τρία χρόνια, ο Μπράντον Μπλακστοκ έδινε μάχη με τον καρκίνο, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Πάλεψε γενναία με τον καρκίνο για περισσότερα από τρία χρόνια. Έφυγε ήσυχα και περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Σας ευχαριστούμε για τις σκέψεις και τις προσευχές σας και παρακαλούμε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Brandon Blackstock, Kelly Clarkson's ex-husband and a former talent manager, has died at the age of 48.



Clarkson recently postponed her Las Vegas residency, noting Blackstock had been ill for the past year. A representative for his family issued a statement: “Brandon bravely… pic.twitter.com/zFDfRbFsQ8 — Variety (@Variety) August 7, 2025

Η Κέλι Κλάρκσον κι ο Μπλάκστοκ που ήταν κι ο μάνατζερ της, υπήρξαν παντρεμένοι από το 2013 μέχρι το 2020 κι έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τη 11χρονη Ρίβερ Ρόουζ και τον 8χρονο Ρέμινγκτον Αλεξάντερ. Μετά τον χωρισμό τους, η τραγουδίστρια είχε πάρει την κύρια επιμέλεια των παιδιών, ενώ το διαζύγιο τους συνοδεύτηκε από πολυάριθμα δημοσιεύματα για εντάσεις.

Ποια είναι η Κέλι Κλάρκσον

Έγινε ευρέως γνωστή αφού κέρδισε την πρώτη σεζόν του τηλεοπτικού διαγωνισμού American Idol το 2002. Ξεκίνησε με πιο ποπ ρεπερτόριο και στη συνέχεια ενσωμάτωσε στη μουσική της στοιχεία ροκ και κάντρι. Έχει κυκλοφορήσει πολλά επιτυχημένα άλμπουμ και singles ανά τον πλανήτη.

Μεγάλη επιτυχία της Κέλι Κλάρκσον είναι το Since U Been Gone

Εκτός από τη μουσική της καριέρα, η Κλάρκσον είναι και τηλεοπτική προσωπικότητα. Έχει υπάρξει κριτής στο σόου American Idol και coach στο μουσικό σόου The Voice, ενώ παράλληλα παρουσιάζει και τη δική της τηλεοπτική εκπομπή, το The Kelly Clarkson Show, με μεγάλη επιτυχία.