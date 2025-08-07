Κέλι Κλάρκσον: Πέθανε ο πρώην σύζυγός της, Μπράντον Μπλάκστοκ στα 48 του

Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά

Τελευταία Νέα
07.08.25 , 23:41 Αντώνης Σαμαράς: Πέθανε η κόρη του, Λένα σε ηλικία 34 ετών
07.08.25 , 23:31 Μαρία Καλάβρια: Στο νοσοκομείο το πρώην μοντέλο - Τι συνέβη;
07.08.25 , 23:05 Κέλι Κλάρκσον: Πέθανε ο πρώην σύζυγός της, Μπράντον Μπλάκστοκ στα 48 του
07.08.25 , 22:47 «Εκείνη την περίοδο δεχόμουν μόνιμα απειλές για τη ζωή μου»
07.08.25 , 22:29 Κατερίνα Καραβάτου: Οι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές με τα παιδιά της
07.08.25 , 22:00 Δανάη Μπάρκα: «Προτού πεθάνω να παντρευτείς» Η συμβουλή της γιαγιάς Τούλας
07.08.25 , 21:59 Η Γαλλία φλέγεται: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1948!
07.08.25 , 21:33 Aποκλειστικά στο Star: H Κ. Σεμερτζίδου απαντά για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
07.08.25 , 21:21 Δανάη Μιχαλάκη: Έτσι γιορτάζει τα 4 χρόνια γάμου με τον Γιώργο Παπαγεωργίου
07.08.25 , 20:52 Kosmocar: Αναλυτικά οι οργανωτικές αλλαγές και τα πρόσωπα
07.08.25 , 20:52 Μαρία Κορινθίου: Το τρυφερό στόρι αφιερωμένο στον νέο της σύντροφο!
07.08.25 , 20:48 Νέα Στύρα: Η αυτοψία δεν έδειξε πρόβλημα στο πηδάλιο του πλοίου
07.08.25 , 20:10 Ασπροβάλτα: 5 τραυματίες από έκρηξη μετά από διαρροή σε φιάλη υγραερίου
07.08.25 , 19:55 Μαντώ Γαστεράτου: Οι πρώτες διακοπές μαζί με τα τρία της παιδάκια
07.08.25 , 19:54 Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Μια από τις μεγάλες επιτυχίες της Κέλι Κλάρκσον είναι το Because Of You
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ηλικία 48 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην σύζυγος της Kέλι Κλάρκσον, Μπράντον Μπλακστοκ μετά από μάχη με τον καρκίνο

Την είδηση έκανε γνωστή εκπρόσωπος της οικογένειας στο US Weekly το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου γράφοντας: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μπράντον Μπλακστοκ».

Κέλι Κλάρκσον: Πέθανε ο πρώην σύζυγός της, Μπράντον Μπλάκστοκ στα 48 του

Στη συνέχεια, εξήγησε πως τα τελευταία τρία χρόνια, ο Μπράντον Μπλακστοκ έδινε μάχη με τον καρκίνο, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Πάλεψε γενναία με τον καρκίνο για περισσότερα από τρία χρόνια. Έφυγε ήσυχα και περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Σας ευχαριστούμε για τις σκέψεις και τις προσευχές σας και παρακαλούμε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η Κέλι Κλάρκσον κι ο Μπλάκστοκ που ήταν κι ο μάνατζερ της, υπήρξαν παντρεμένοι από το 2013 μέχρι το 2020 κι έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τη 11χρονη Ρίβερ Ρόουζ και τον 8χρονο Ρέμινγκτον Αλεξάντερ. Μετά τον χωρισμό τους, η τραγουδίστρια είχε πάρει την κύρια επιμέλεια των παιδιών, ενώ το διαζύγιο τους συνοδεύτηκε από πολυάριθμα δημοσιεύματα για εντάσεις.

Κέλι Κλάρκσον: Πέθανε ο πρώην σύζυγός της, Μπράντον Μπλάκστοκ στα 48 του

Ποια είναι η Κέλι Κλάρκσον

Έγινε ευρέως γνωστή αφού κέρδισε την πρώτη σεζόν του τηλεοπτικού διαγωνισμού American Idol το 2002. Ξεκίνησε με πιο ποπ ρεπερτόριο και στη συνέχεια ενσωμάτωσε στη μουσική της στοιχεία ροκ και κάντρι. Έχει κυκλοφορήσει πολλά επιτυχημένα άλμπουμ και singles ανά τον πλανήτη. 

Μεγάλη επιτυχία της Κέλι Κλάρκσον είναι το Since U Been Gone

Εκτός από τη μουσική της καριέρα, η Κλάρκσον είναι και τηλεοπτική προσωπικότητα. Έχει υπάρξει κριτής στο σόου American Idol και coach στο μουσικό σόου The Voice, ενώ παράλληλα παρουσιάζει και τη δική της τηλεοπτική εκπομπή, το The Kelly Clarkson Show, με μεγάλη επιτυχία.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΛΙ ΚΛΑΡΚΣΟΝ
 |
ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΜΠΛΑΚΣΤΟΚ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top