Μαρία Καβογιάννη: Βραδιά με φίλους στο σπίτι της στις Μηλιές Πηλίου

Εκεί έχουν σπίτι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η σύζυγός του Λίνα Πρίντζου

Πρώτη Δημοσίευση: 07.08.25, 13:39
Η Μαρία Καβογιάννη έχει ένα πανέμορφο σπίτι στο γραφικό χωριό Μηλιές στο Πήλιο και όποτε βρίσκει λίγο ελεύθερο χρόνο από την έντονη καθημερινότητά της, το επισκέπτεται.

Παπακαλιάτης: Όλοι οι ηθοποιοί του Maestro στην κουζίνα του!

Δίπλα στο σπίτι της ηθοποιού έχουν το δικό τους σπίτι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η σύζυγός του Λίνα Πρίντζου και έτσι, όλοι μαζί περνούν ξέγνοιαστες στιγμές στη φύση.

Το βράδυ της Τρίτης, η Μαρία Καβογιάννη υποδέχτηκε στο σπίτι της καλούς φίλους, ανάμεσά τους, τη Λίνα Πρίντζου και την Ευδοκία Ρουμελιώτη και τραγούδησαν όλοι μαζί με τη συνοδεία κιθάρας.

καβογιαννη

καβογιαννη

Η Μαρία Καβογιάννη κάνει και εξορμήσεις σε κοντινά χωριά. Πρόσφατα, βρέθηκε στο επίσης πανέμορφο χωριό Πινακάτες και πόζαρε με την παρέα της. Για την εξόρμησή της η ηθοποιός του Maestro, επέλεξε ένα εμπριμέ καφτάνι και δε φορούσε ίχνος makeup.

καβογιαννη


 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ
