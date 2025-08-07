Μαρία Καβογιάννη: Βραδιά με φίλους στο σπίτι της στις Μηλιές Πηλίου

Η Μαρία Καβογιάννη έχει ένα πανέμορφο σπίτι στο γραφικό χωριό Μηλιές στο Πήλιο και όποτε βρίσκει λίγο ελεύθερο χρόνο από την έντονη καθημερινότητά της, το επισκέπτεται.

Δίπλα στο σπίτι της ηθοποιού έχουν το δικό τους σπίτι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η σύζυγός του Λίνα Πρίντζου και έτσι, όλοι μαζί περνούν ξέγνοιαστες στιγμές στη φύση.

Το βράδυ της Τρίτης, η Μαρία Καβογιάννη υποδέχτηκε στο σπίτι της καλούς φίλους, ανάμεσά τους, τη Λίνα Πρίντζου και την Ευδοκία Ρουμελιώτη και τραγούδησαν όλοι μαζί με τη συνοδεία κιθάρας.

Η Μαρία Καβογιάννη κάνει και εξορμήσεις σε κοντινά χωριά. Πρόσφατα, βρέθηκε στο επίσης πανέμορφο χωριό Πινακάτες και πόζαρε με την παρέα της. Για την εξόρμησή της η ηθοποιός του Maestro, επέλεξε ένα εμπριμέ καφτάνι και δε φορούσε ίχνος makeup.



